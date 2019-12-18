Χριστουγεννιάτικο δέντρο 28,5 μέτρων, από 129.000 πλαστικά μπουκάλια !

Στο Λίβανο
Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά για ένα δέντρο 28,5 μέτρων κατασκευασμένο από 129.000 πλαστικά μπουκάλια, στο Λίβανο.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δημιουργήθηκε μέσα σε 20 ημέρες με τη βοήθεια κατοίκων και προσκόπων. Τα μπουκάλια συγκεντρώθηκαν μέσα σε περίπου 8 μήνες χάρη στα social media.
Φωτογραφίες από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με πλαστικά μπουκάλια
«Ημουν πολύ ενθουσιασμένη όταν ξεκίνησα αρχικά αυτό το έργο επειδή αποσκοπεί στο να μεταδώσει μήνυμα σχετικά με τη σημασία της διατήρησης του περιβάλλοντος σώζωντάς το από αυτό το μεγάλο αριθμό πλαστικών μπουκαλιών», δηλώνει στο Xinhua, η Caroline Chabtini, που βρίσκεται πίσω από την ιδέα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
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This amazing Christmas tree in Chekka was made by @carolinechaptini23 out of 129k recycled plastic bottles. And it happens to showcase the beautiful Pantone color of the year 2020: classic blue. Dreamy... #mondanitedeco #mondanite #lebanon #mondanitelebanon #architecture #architectureporn #architecturelovers #design #designer #landscape #picoftheday #outdoor #color #colorful #blue #classicblue #pantone2020 #geometric #chekka #livelovechekka #photography #urban #outdoor #recycle #outdoordesign #architect #photographer
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تحت عنوان #جمعوها_ما تكبوها تم مساء نهار الأحد اضاءة الشجرة الصديقة للبيئة التي هي فكرة وتنفيذ كارولين شبطيني بالتعاون مع بلدية شكا. وتأتي اضاءة الشجرة بعد تحضيرات طويلة دامت حوالي سبعة اشهر بدعم من Green Community بالإضافة الى مشاركة ومساندة العديد من المبادرات الفردية والجماعية التي ساهمت بإنجاح هذه الفكرة التي ستوصل لبنان الى العالمية من خلال موسوعة غينيس اذ يبلغ طول الشجرة ٢٨.٥ وقطرها في القاعدة ٣٠م ومزيّنة ب ١٣٠٠٠٠ قنينة بلاستيك ساهم بجمعها كل اللبنانيين من الشمال الى الجنوب بعد ان لاقت المبادرة اندفاعاً وتفاعلاً ايجابياً عبر مواقع التواصل الإجتماعي. استهل حفل الاضاءة بالنشيد الوطني اللبناني وتلته كلمة لرئيس بلدية شكا فرج الله الكفوري الذي رحّب بالفكرة منذ البداية ودعمها شاكراً شبطيني على هذه المبادرة الأنسانية- البيئية، مشدداً ان "البلدية وضعت كل امكاناتها لانجاح المبادرة". وفي كلمة لشبطيني شكرت كل من ساعدها وخصت بالشكر السيدة ريما فرنجيه وجمعيّتها Green Community وفريق عملها الذين قدموا كل الدعم منذ البداية من خلال تجميع القناني والمساعدة الميدانية، ولفتت في كلمتها الى تواضع السيدة ريما فرنجيه التي قامت بزيارة الى ساحة العمل وشاركتها بوضع قسم من القناني. الجدير ذكره ان هذه الشجرة تحمل رسائل عدّة بيئية وانسانية واجتماعية، فعلى الصعيد البيئي ساهمت من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وتجميع الناس للقناني على نشر التوعية حول اهمية الفرز من المصدر والحد من استخدام البلاستيك كما سيتم جمع كل القناني بعد انتهاء العيد وارسالهم لمعمل الفرز الجديد في اميون الذي يعود ريعه للصليب الاحمر اللبناني، وعلى الصعيد الإنساني سيتم ارسال سدادات القناني لجمعية لاستبدالها بكراسي وسماعات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، اما على الصعيد الإجتماعي فقد ساهمت شبطيني من خلال هذه المبادرة بخلق اجواءٍ من الفرح حيث على الرغم من المرحلة الصعبة اصرت على القيام بمهمتها لكي يشعر الجميع بفرح العيد ورمزيّته خاصة الأطفال. #Sustainability #SustainableDevelopmemt #HealthyLifestyle #Recycling #ZeroWaste #Reduce #Reuse #WasteManagement #Solutions #Environment #Nature #Resources #NaturalResources #GreenCommunityNGO #Lebanon @carolinechaptini23 @rimafrangieh
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Stay tunned its only the beginning... Breathhhh... Am almost catching my dream @sdlgroupestmaronchekka @mjo_chekka @jam3ouwamatkebouwa @tannourinemineralwater @lebanonrepublic @socialprise @rimafrangieh @adeelaofficial @alainaboujaoude @guinnessworldrecords @tala2e3_barsa @greencommunityngo @georgioraad1 @interactkoura @livelovechekka #lebanon #recyclelebanon #christmastree #tree #plastictree #plastic #guinessworldrecord #guiness #guinessbook #lebanonprotests #lebanon #recycle #liveloverecycle #reuse #christmastime