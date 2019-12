Χαμός με τη νέα ταινία που δείχνει ομοφυλόφιλο τον Ιησού

Το Netflix πριν μερικές ημέρες κυκλοφόρησε μια νέα βραζιλιάνικη κωμωδία με τίτλο The First Temptation of Christ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στην υπόθεση της ταινίας που διαρκεί 47 λεπτά, ο Ιησούς γίνεται 30 ετών και φέρνει στο σπίτι τον σύντροφό του για να γνωρίσει την οικογένειά του. Η ταινία περιγράφεται από την πλατφόρμα ως ένα βέβηλο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα από τους Porta dos Fundos.

Οι Porta dos Fundos, που στα πορτογαλικά σημαίνει πίσω πόρτα, είναι μια ομάδα πέντε ανθρώπων από το Rio de Janeiro που ξεκίνησαν να κάνουν στο YouTube βιντεάκια με παρωδίες και αυτή τη στιγμή στο κανάλι τους έχουν 16,2 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η νέα ταινία όμως που έφτιαξαν για το Netflix όχι μόνο δεν άρεσε στην πλειονότητα των θεατών.