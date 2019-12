H δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Σίλιας Κριθαριώτη στον άνδρα της

Η Σίλια Κριθαριώτη εξομολογήθηκε δημόσιια τον έρωτα και την αγάπη της για τον σύζυγό της Νίκο Τσάκο με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Μαζί βρέθηκαν στο Royal Albert Hall του Λονδίνου για τη βράβευση του οίκου μόδας της ως έναν από τα 7 καλύτερα atelier υψηλής ραπτικής στον κόσμο.

Η σχεδιάστρια ανέβασε λοιπόν μία φωτογραφία με το σύζυγό της από την εκδήλωση και στη λεζάντα έγραψε λόγια αγάπης: Thank you to the love of my life, always by my side loving supporting and encouraging me. You are my life, my inspiration, my true love and soulmate.Δηλαδή: ” Ένα ευχαριστώ στον έρωτα της ζωής μου που είναι πάντα δίπλα μου με υποστηρίζει και με ενθαρρύνει. Είσαι η ζωή μου, η έμπνευσή μου, η αληθινή μου αγάπη και η αδελφή ψυχή μου”.