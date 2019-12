Στο Erasmus+ το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Grow all Together, Be a chain» με κωδικό 2019-1-IT02-KA229-063374_4. Η συνάντηση υλοποιήθηκε στο διάστημα 17-23 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας το οποίο αποτελεί τον έναν από τους δύο ελληνικούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

«Το πρόγραμμα έχει σαν αντικείμενο τις εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain σε διάφορα πεδία αλλά και την αμοιβαία προσέγγιση των πολιτισμών των χωρών που συμμετέχουν. Στην συνάντηση συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί και 10 μαθητές από κάθε εταιρικό σχολείο οι οποίοι εργάστηκαν από κοινού σε διάφορα τεχνικά και πολιτιστικά πρότζεκτ.

Ήταν μια πολύ παραγωγική συνάντηση καθώς έφερε κοντά τους συμμετέχοντες οργανισμούς και έθεσε τις βάσεις μια πολυδιάστατης συνεργασίας, η οποία θα πλουτίσει τόσο τις τεχνικές γνώσεις σε ένα πεδίο το οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον ψηφιακό κόσμο που αναπτύσσεται, αλλά και θα συμβάλει στην εδραίωση της ευρωπαϊκής ιδέας στους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες και έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω οργάνωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος, ώστε οι μαθητές και οι οργανισμοί να κατακτήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό το τεχνικό μέρος του προγράμματος αλλά και να διαμορφώσουν μια θετική στάση για την προσέγγιση των πολιτισμών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σημαντικό ρόλο σε αυτό είχε η εκδρομή που οργανώθηκε στα Μετέωρα, η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας και η διδασκαλία ελληνικών χορών, την οποία διασκέδασαν πάρα πολύ όλοι οι συμμετέχοντες.

Όσον αφορά το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι καθώς μέσα από την δραστηριότητά μας, δίνουμε την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων αρμοδιότητάς μας να έχουν μια ευρωπαϊκή εμπειρία και να ενσωματωθούν σε μια δυναμική ομάδα η οποία προωθεί τον εκπαιδευτικό μετασχηματισμό του σχολείου, υλοποιώντας ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του οργανισμού το οποίο στοχεύει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ενσωμάτωσης καινοτομιών σε διάφορα πεδία, εκπαιδευτικά και οργανωτικά.

Στην συγκεκριμένη μετακίνηση συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 7ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας και του ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους εκπαιδευτικών και των δύο σχολείων οι οποίοι είχαν θετική στάση και στήριξαν με τις αποφάσεις τους το πρόγραμμα.

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας αυτήν την περίοδο υλοποιεί πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τριών μηνών στην Κύπρο στο οποίο συμμετέχουν οχτώ πρόσφατα απόφοιτοι μαθητές των ειδικοτήτων:

Τεχνικός Οχημάτων (2)

Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (1)

Βοηθός Νοσηλευτή (3)

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (2)

Επίσης στο άμεσο μέλλον θα μετακινήσει για τέσσερις εβδομάδες, δέκα απόφοιτους μαθητές της ειδικότητας “Τεχνικός Οχημάτων” στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, οι οποίοι θα εργαστούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις. Επίσης έξι εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων για μία εβδομάδα στην Βαρκελώνη, όπου θα καταρτιστούν στις εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain και Internet of Things στα τρόφιμα και την εφοδιαστική αλυσίδα.»