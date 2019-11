Στους δημοφιλείς Jonas Brothers το κορυφαίο βραβείο των 2019, LOS40 Music Awards

Οι δημοφιλείς Jonas Brothers απέσπασαν μία από τις κορυφαίες διακρίσεις στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων 2019 LOS40 Music Awards στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Το αμερικανικό συγκρότημα της ποπ, όχι μόνο τραγούδησε στην 40η τελετή απονομής, αλλά έφυγε και με το βραβείο Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς.

Το βραβείο στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς απονεμήθηκε στην Ισπανίδα τραγουδίστρια Rosalia, η οποία κέρδισε επίσης το LOS40 Global Show Award μαζί με τους J Balvin & El Guincho για το Con altura.

Το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη της Χρονιάς κέρδισε η Ισπανίδα τραγουδίστρια, Lola Indigo, το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς ο Ισπανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός Leiva για το Nuclear και το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς, ο Ισπανός τραγουδιστής της ποπ Beret για το Lo siento.

Στην κατηγορία Διεθνές Άλμπουμ της Χρονιάς βραβεύθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Billie Eilish για το When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, και για το Καλύτερο Διεθνές Τραγούδι το βραβείο απονεμήθηκε στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ava Max για το Sweet but Psycho.

Το βραβείο Καλύτερο Διεθνές Βίντεο της Χρονιάς απονεμήθηκε στους Sofía Reyes feat. Rita Ora & Anitta για το R.I.P.

Χρυσά Μουσικά Βραβεία απέσπασαν ο Άγγλος τραγουδιστής-τραγουδοποιός Sam Smith, το ισπανικό συγκρότημα Amaral, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Laura Pausini και το ισπανικό ντουέτο Estopa.

Πηγή: ΑΠΕ

*Οι Jonas Brothers είναι αμερικανικό μουσικό συγκρότημα της ποπ μουσικής που δημιουργήθηκε το 2005 και αποτελείται από τα τρία αδέλφια Jonas: Νικ, Τζο και Κέβιν. Κατάγονται από το Wyckoff του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο 27χρονος Νικ Τζόνας παίζει και στην πολεμική περιπέτεια «Midway» του Ρόλαντ Έμεριχ που μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται με επιτυχία στις Αμερικάνικες αίθουσες.