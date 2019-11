Ημερίδα με θέμα: «Μετανάστες - πρόσφυγες στην ελληνική κοινωνία. Το έργο SCORE»

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 18:00, θα υλοποιηθεί στο χώρο του Ξενοδοχείου Astir στην Πάτρα, ημερίδα με τίτλο «Μετανάστες/πρόσφυγες στην ελληνική κοινωνία. Το έργο SCORE».

Την ημερίδα διοργανώνει η εταιρεία p-consulting.gr και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SCORE – “Developing the Skills of Community & Health Workers Working with Refugees” (Πρόγραμμα Erasmus+ KA2). Συντονιστής του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και εταίρος στην Ελλάδα η p-consulting.gr

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ευαισθητοποιήσει το ενδιαφερόμενο κοινό σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων/μεταναστών, αλλά και να ενημερώσει για τους στόχους και τη συμβολή του Έργου στο θέμα της υποδοχής και φιλοξενίας τους.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι το ακόλουθο:

«Δράσεις και προκλήσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για μετακινούμενους/εγκλωβισμένους πληθυσμούς»

Dr. Απόστολος Βείζης: Διευθυντής Προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

«Προκλήσεις στην παροχή υγειονομικής φροντίδας προσφύγων/μεταναστών»

Άννα Μαστοράκου: Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας

«Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαχείριση του προσφυγικού»

Ναμπίλ Μοράντ: Πρώην Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

«Η ματιά ενός νέου ιατρού στην αντιμετώπιση των προσφύγων/μεταναστών»

Γιώργος Νιώτης & Γιώργος Ρες: Ιατροί

«Οι ανάγκες των μεταναστών από το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό»

MD Farouk: Διαμεσολαβητής

«Το Ευρωπαϊκό Έργο SCORE»

Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη, Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος: p-consulting.gr

«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών υγείας και δημόσιων υπαλλήλων για την υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών»

Καθ. Απόστολος Βανταράκης: Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής του Έργου SCORE

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Περισσότερα:

https://www.p-consulting.gr/score-event (on-line εγγραφές)

2611.811.200

[email protected]