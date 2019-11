Call of Duty Modern Warfare: Δεν παίζεται... με την κακή έννοια

Το call of duty Modern Warfare το περίμεναν πως και πως, εκατοντάδες χιλιάδες gamer σε όλο τον κόσμο και αρκετές χιλιάδες στην Ελλάδα. To beta είχε αφήσει πολλές υποχέσεις αν και το πράγμα είχε αρχίσει νωρίς να "μυρίζει" ύποπτα. Ασύλληπτες ταχύτητες που ξεφεύγουν κατά πολύ από οτιδήποτε ρεαλιστικό θέλει να επικαλεστεί ο δημοφιλής FPS τίτλος -σ.σ. έχει και realism mode- λάθη εως υπερβολές στην φυσική βάση της οποίας αποκρίνεται το παιχνίδι - βλέπε, bullet travel και bullet drop, στοιχεία που δεν υφίστανται στο call of duty modern warfare- κ.α. πολλά κάνουν το COD MOW να μην παίζεται.

Ενώ όλοι εκθειάζουν το campaign του call of duty modern warfare, οι περισσότεροι είναι μάλλον δυσαρεστημένοι με το multiplayer. Πεθαίνουν σε ms (milisecond), σκοτώνουν σε πολύ περισσότερο χρόνο απο όσο νοιώθουν πως πεθαίνουν, το γνωστό ttk (time to kill) και ttd (time to death). Το να έχεις server του παιχνιδιού στη χώρα σου, αναδεικνύεται πλέον στο βασικό "όπλο" για το παιχνίδι. Ο κώδικας έχει σοβαρά ζητήματα ballancing και δεν υπάρχει φίλτρο ή τουλάχιστον δεν το βλέπουμε, που να αποκλείει τις άλλες Ηπείρους αν πχ κάποιος θέλει να παίζει μόνο σε ευρωπαϊκούς server.

Τις περισσότερες φορές το παιχνίδι καταντά μια τυπική διαδικασία, όπου κάνεις respawn και σε δευτερόλεπτα σκοτώνεσαι. Σε σημείο quit. Τα βήματα των παικτών παραμένουν πολύ δυνατά και δεν γίνονται διακριτά (με κάποιο τρόπο) τα φίλια από τα εχθρικά. Οι χάρτες είναι πολύ μικροί για team deathmatch και domination και γενικά δεν έχουν λάβει και τα καλύτερα σχόλια.

Ακόμη και βετεράνοι παίκτες διαχρονικά όλων των τίτλων call of duty, κράζουν το παιχνίδι. Ωστόσο το παίζουν αναγκαστικά, καθώς το cross play έχει ενώσει πολύ κόσμο και φίλους που είχαν χαθεί μεταξύ pc, xbox και ps4.