Κυριακή εκλογών για τους μηχανικούς στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας- ΟΛΟΙ oι υποψήφιοι

Οι κάλπες κλείνουν στις 20:00
Σήμερα, Κυριακή 3 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι ς 8:00 το πρωί μέχρι τις 7:00 το βράδυ στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου, (Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων), κοντά στο γραφεία του ΤΕΕ. Συνολικά οι συνδυασμοί που έχουν καταθέσει υποψηφιότητα είναι έξι.
Το στοίχημα από όλες τις παρατάξεις είναι η αυξημένη συμμετοχή αφού οι εκλογές συμπίπτουν με μία κομβική χρονική περίοδο για τον κατασκευαστικό κλάδο, ύστερα από την παρατεταμένη κρίση που ταλάνισε την οικονομία και καθήλωσε τον τομέα των κατασκευών στο πάτο.
Στη δύναμη του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, είναι εγγεγραμμένοι 5.000 περίπου μηχανικοί της Δυτικής Ελλάδας.
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Οι έξι συνδυασμοί
Πρόκειται για τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών με επικεφαλής τον Παναγιώτη Τσώνη, τη Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών Δυτικής Ελλάδος με επικεφαλής τον απερχόμενο πρόεδρο του ΤΕΕ Βασίλη Αϊβαλή, την Πανεπιστημονική - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών με επικεφαλής τον Νίκο Χρυσοβιτσάνο, την "ΕλΕΜ" (Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί) με επικεφαλής την Αγγελική Πολίτου, την Κοινότητα Μηχανικών με επικεφαλής τον Σταύρο Πνευματικάκη και την Ενωτική Αριστερή Κίνηση Μηχανικών με επικεφαλής την Ουρανία Πάλμου.
ΔΕΙΤΕ αναλυτικά ΟΛΑ τα ονόματα των παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία:
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ.)
Επικεφαλής Παναγιώτης Τσώνης
Αχαΐας: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΒΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΔΙΟΝΗ), ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ, ΓΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΕΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΟΘΩΝ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΠΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΑΠΑΔΑΜ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΒΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΞΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ, ΤΟΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΨΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ζακύνθου: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΤΣΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ηλείας: ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ, ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κεφαλληνίας- Ιθάκης: ΚΕΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών Δυτ. Ελλάδος
Επικεφαλής Βασίλης Αϊβαλής
Αχαΐας: ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΟΓΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΙΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΛΑΝΤΑΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΝΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΣΙΛΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΣΙΧΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΦΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Ζακύνθου: ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΣΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλείας: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Κεφαλληνίας- Ιθάκης: ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ.
“Πανεπιστημονική”
Επικεφαλής Νικόλαος Χρυσοβιτσάνος
Αχαΐας: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΛΑΦΗ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΖΩΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ, ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ζακύνθου: ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλείας: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΤΙΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Κεφαλληνίας-Ιθάκης: ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
“ΕλΕΜ” Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί
Επικεφαλής Αγγελική Πολίτου
Αχαΐας: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΑΛΒΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ζακύνθου: ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ηλείας: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
Κοινότητα Μηχανικών
Επικεφαλής Σταύρος Πνευματικάκης
Αχαΐας: ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ενωτική Αριστερή Κίνηση «Ε.Α.Κ.»
Επικεφαλής Ουρανία Πάλμου
Αχαΐας: ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΚΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΛΑΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΝΕΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΛΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΣΑΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΕΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ηλείας: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΔΕΒΒΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κεφαλληνίας- Ιθάκης: ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ