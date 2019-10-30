Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Οκτωβρίου

Φαρμακεία
Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 194 - 196
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 105 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 418-420 - ΜΑΞΙΜΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 159
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 - ΖΑΪΜΗ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
02:00 πμ - πρωί
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 - ΖΑΪΜΗ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983
Παραλίας
14:00-22:30
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Ρίου
14:00-22:30
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032
Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ
Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047
Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
Διευρυμένο ωράριο μετά από απαίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη
Δευ. & Τετ. : 08.00 – 21.00
Τρι. – Πεμ. – Παρ. : ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σαβ. : 08.00 – 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)