Απογοητεύτηκε με τη live action version του "Βασιλιά των Λιονταριών" ο Έλτον Τζον

H live action εκδοχή του «Βασιλιά των Λιονταριών» αποδείχτηκε για τo στούντιο της Disney μία τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αφού κατάφερε να εκθρονίσει το «Frozen» από την πρώτη θέση του παγκόσμιου box office, με συνολικές εισπράξεις 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια (τα 542 εκατ. δολάρια προέρχονται από τη Βόρειο Αμερική), και να γίνει η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.

Στη χώρα μας το “The Lion King” live action ριμέικ της παλιάς αγαπημένης ταινίας animation του 1994, έχει ξεπεράσει ήδη τα 300.000 εισιτήρια.

Ωστόσο αυτή η μεγαλειώδης επιτυχία, δεν σημαίνει πως η ταινία άρεσε σε όλους.

Πολλοί είναι εκείνοι που θεώρησαν την ταινία σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό, «χλιαρή» και πως σε καμία περίπτωση δεν έφτανε το επίπεδο της κλασικής animation ταινίας, και πως τα φωτορεαλιστικά εφέ της περιόριζαν την προβολή των συναισθημάτων των ζώων. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν τους άρεσε η νέα ταινία είναι και ο Σερ Έλτον Τζον, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, όπως αναφέρει το flix.gr. Ο Έλτον Τζον, ο οποίος έγραψε αρκετά από τα τραγούδια της ταινίας του 1994, μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό GQ είπε δεν ήταν καθόλου εντυπωσιασμένος για το πως χρησιμοποίησαν την μουσική του. «Η νέα εκδοχή του “Βασιλιά των Λιονταριών” ήταν μια τεράστια απογοήτευση γιατί πιστεύω πως χάλασαν την μουσική του. Η μουσική έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη παλιά ταινία, και η μουσική εδώ δεν έχει το ίδιο αντίκτυπο. Η μαγεία και η διασκέδαση είχαν χαθεί», είπε ο χαρακτηριστικά ο Έλτον Τζον.

Ο ίδιος μαζί με τον στιχουργό Τιμ Ράις είχαν επιστρέψει στο στούντιο για να ξαναγράψουν μερικά από τα παλιά τραγούδια για τη νέα ταινία και να ηχογραφήσουν το καινούργιο τραγούδι για τους τίτλους τέλους, αλλά αργότερα εξέφρασε την επιθυμία του να δουλέψει περισσότερο στην μουσική απ’ όσο του επέτρεψαν.

«Το soundtrack δεν είχε το ίδιο αντίκτυπο στα charts όπως είχε 25 χρόνια πριν, όταν ήταν και το best selling άλμπουμ της χρονιάς. Το νέο άλμπουμ έφυγε από τα charts πάρα πολύ γρήγορα, αν και η ταινία ήταν μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία στις αίθουσες. Μακάρι να με είχαν αφήσει να δούλευα περισσότερο στη μουσική τότε, αλλά η καλλιτεχνική προσέγγιση του φιλμ με αυτή της μουσικής του ήταν τελείως διαφορετική και δεν ήμουν αρκετά ευπρόσδεκτος ούτε με αντιμετώπισαν με τον ίδιο βαθμό σεβασμού όπως παλιά. Αυτό με θλίβει αρκετά», είπε τέλος ο Έλτον Τζον, ο οποίος και κέρδισε Όσκαρ στην 67η απονομή των βραβείων της Ακαδημίας το 1995 για το «Can you feel the love tonight» καθώς και Γκράμμυ.

Η νέα ταινία προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα.