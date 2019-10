Playstation 5: Η Sony ανακοίνωσε την νέα παιχνιδομηχανή της

Η Κονσόλα

- Το περιβάλλον χρήσης θα είναι διαφορετικό και ο παίκτης θα έχει περισσότερη πληροφορία διαθέσιμη, πριν καν φορτώσει ένα game

- Η τεχνολογία του SSD δίσκου θα επιτρέπει το ταχύτερο loading, ενώ θα υπάρχει μεγάλη βελτίωση και στη διαδικασία του streaming

- Το ray-tracing θα είναι hardware based

- Η κονσόλα θα έχει 4K Blu-ray drive



Τα παιχνίδια

- Τα παιχνίδια θα κυκλοφορούν σε Blu-ray δίσκους χωρητικότητας 100GB

- Δεν θα απαιτείται ολόκληρη η εγκατάσταση, για να παίξει ένα game. Αν π.χ. ο χρήστης θέλει να σβήσει το singe player campaign, μόλις το τερματίσει, θα μπορεί. Αντίστοιχα, θα μπορεί να εγκαθιστά μόλις ένα μέρος του (πχ. το multiplayer) αν το επιθυμεί.

- Η Bluepoint Games (εταιρεία που δούλεψε πάνω στο Shadow of the Colossus remake για το PS5) ανακοίνωσε πως ετοιμάζει ήδη ένα πολύ σημαντικό game για το PS5



Περισσότερα για το PlayStation 5 τους επόμενους μήνες!