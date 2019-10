Στην Αμαλιάδα η παράσταση "Ο Βασιλιάς Hubu" - Πήραν μέρος & άτομα με αναπηρία

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της διασυνοριακής παράστασης «Ο Βασιλιάς Hubu», στον Πολυχώρο Πολιτισμού στην Αμαλιάδα, του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας, το περασμένο Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion /Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη», που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία του Tonio de Nito, στην οποία συμμετείχαν Έλληνες και Ιταλοί ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία, έγινε στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία, 2014 – 2020, όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός εκπαιδευτικού θεατρικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Λέτσε της Ιταλίας, απευθυνόμενο σε ομάδες νέων με αναπηρίες ή χωρίς, που κατοικούν στην Περιφέρεια της Απουλίας της Ιταλίας και στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Η παράσταση στρέφεται γύρω από το αριστούργημα UBU RE του μόλις 16 ετών Alfred Jarry, το οποίο μετονομάζεται σε «Hubu Re» για να δώσει πρόσθετη αξία στην έννοια της αναπηρίας (που ορίζεται στην κοινή φαντασία με το γράμμα Η).

Πρόκειται για την έμπρακτη απόδειξη ότι η αγάπη για το θέατρο ενώνει τους ανθρώπους παρά τις τυχόν δυσκολίες στην κίνηση και στην κατανόηση διαφορετικής γλώσσας.

Στην εκδήλωση, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού, Νικόλαος Κοροβέσης, ενώ μεταξύ άλλων παρέστησαν ακόμα, η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Ηλείας, Διουσία Αυγερινοπούλου, o Aντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και υπεύθυνος τουρισμού, Χάρης Σπηλιόπουλος, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» από τη Θεσσαλονίκη αλλά και στελέχη της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία, 2014 – 2020, από το Μπάρι.

Επίσης, με την ολοκλήρωση της παράστασης πραγματοποιήθηκε η απονομή του 1ου βραβείου που απέσπασε το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Διαγωνισμό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας 2019, με τίτλο «Why Europe is You» και προβλήθηκε το βίντεο που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ρίου Πατρών.

Το βραβείο απονεμήθηκε από την Κάτια Σαγώνα, Προϊσταμένη της Μονάδας Β2 της Διαχειριστικής Αρχής.

Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Κοροβέσης συνεχάρη τους συντελεστές της παράστασης και αναφέρθηκε στα πολύ ιδιαίτερα μηνύματά της που αφορούν στην κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή, χαρακτηρίζοντάς τα ως μηνύματα δυνατά, μέσα από τα οποία μπορούμε να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι. Παράλληλα, συνεχάρη τους μικρούς πρωταγωνιστές του Δημοτικού Σχολείου από το Ρίο Πατρών για τη συμμετοχή τους στο βίντεο που κέρδισε την πρώτη θέση.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα από την πολιτική της στόχευση αλλά και τις Υπηρεσίες της στηρίζει ενεργά δράσεις που αφορούν στην κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία αλλά και στη δημιουργία κουλτούρας ευρωπαϊκής συνεργασίας. Το μεν βίντεο έγινε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ και χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras, ενώ το έργο CROSS THE GAP υλοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

ΤΟ ΕΡΓΟ CROSS THE GAP

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)ενώ συμμετέχει χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένος εταίρος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων μοντέλων παρέμβασης για τη διατήρηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, συνδυάζοντας τη φυσική προσβασιμότητα και την ευρύτερη υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Από τη μία πλευρά, το έργο επιδιώκει να εξασφαλίσει πλήρη πρόσβαση σε πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους, μέσω συγκεκριμένων έργων υποδομής, με στόχο την εξάλειψη κάθε φραγμού στην ελεύθερη κυκλοφορία των επισκεπτών.

Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα θα ευνοήσει την ενεργό κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, διευκολύνοντας την υπέρβαση των ψυχικών φραγμών που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή αυτών των ατόμων στην πολιτιστική ζωή, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.