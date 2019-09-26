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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Εκλογές στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας- ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ του υποψήφιους

Εκλογές στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας- ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ του υποψήφιους
Κοινοποίηση

Επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια

Στις 3 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Απόψε επικυρώθηκαν οι υποψηφιότητες.

ΔΕΙΤΕ αναλυτικά ΟΛΑ τα ονόματα των παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία:

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ"                                                                              

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ    ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η

ΑΛΑΤΑΚΗΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       ΑΝΤΩΝΙΟΣ          Μλ

ΑΛΑΦΗ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Η

ΒΑΗ       ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ             Α

ΒΑΗ       ΕΛΕΝΗ  ΙΩΑΝΝΗΣ             Α

ΒΟΤΣΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ             ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ         Π

ΖΩΤΟΣ   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Π

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ   ΜΑΡΙΟΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Η

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ         ΧΡΙΣΤΙΝΑ             ΑΡΤΕΜΙΟΣ           Α

ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ    ΦΩΤΙΟΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η

ΚΟΥΤΡΑΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Π

ΚΟΥΤΡΑΣ              ΤΡΥΦΩΝ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Π

ΛΕΖΟΣ   ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Π

ΜΗΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Η

ΝΟΜΙΚΟΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Χ

ΠΑΛΟΥΚΗΣ          ΦΩΤΙΟΣ               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         Χ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ             Η

ΠΑΠΠΑ  ΣΟΦΙΑ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ           Π

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ               ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Μ

ΣΙΜΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Α

ΣΠΥΡΑΤΟΣ           ΣΩΚΡΑΤΗΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ              Χ

ΣΤΑΥΡΙΔΗ            ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ     ΣΤΑΥΡΟΣ              Π

ΤΣΑΠΑΡΑΣ           ΕΥΘΥΜΙΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ             Π

                                              

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Π

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΧΡΗΣΤΟΣ              Α

                                              

ΗΛΕΙΑΣ                                

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Μ

ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ    ΕΛΕΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Περιβ.

ΚΟΤΙΝΗΣ              ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α

ΜΑΡΑΒΑΣ            ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Χ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγρ.Τ.

                                              

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ                  

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΛΑΪΤΗ              ΣΟΦΙΑ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ      Π

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ        Π

                                              

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΪΒΑΛΗΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Μ

ΑΛΑΦΑΚΗΣ          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         Π

ΑΥΓΕΡΗΣ              ΛΑΖΑΡΟΣ             ΓΑΒΡΙΗΛ              Η

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        Π

ΒΟΓΛΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Χ

ΒΟΥΛΔΗΣ             ΧΡΗΣΤΟΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η

ΓΑΝΟΣ   ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ     Η

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         Μ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ              Ηλκ

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ             Π

ΔΡΟΥΖΑΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΑΡΓΥΡΙΟΣ             Η

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Μ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΑΝΔΡΕΑΣ             Χ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Χ.Π.Α.

ΚΙΟΣΗ    ΓΕΩΡΓΙΑ               ΘΩΜΑΣ Π

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         Π

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ         ΠΕΤΡΟΣ Η

ΛΑΝΤΑΒΟΥ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ            Μ

ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ              Π

ΛΙΟΛΙΟΣ               ΑΓΓΕΛΟΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Π

ΜΑΝΕΤΑΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ              Μ

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ     ΑΝΔΡΕΑΣ             ΧΡΗΣΤΟΣ              Π

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       Π

ΜΑΣΟΥΡΑΣ          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Μ

ΜΟΣΧΟΒΟΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π

ΜΠΑΡΛΟΥ           ΕΥΤΥΧΙΑ               ΗΛΙΑΣ    Π

ΜΠΑΣΔΕΚΗ         ΜΑΡΙΑ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     Π

ΜΠΙΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Α

ΜΥΛΩΝΑΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΣΠΥΡΙΔΩΝ           Μ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ   ΑΝΔΡΕΑΣ             ΑΝΤΩΝΙΟΣ          Περιβ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ             Π

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Α

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Μ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ             ΖΩΗΣ     Η

ΠΟΛΥΖΟΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Ηλκ

ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ             Π

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Μ

ΤΙΜΟΘΕΟΥ         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ             Η

ΤΣΙΛΙΡΑΣ              ΑΝΔΡΕΑΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Χ

ΤΣΙΧΛΑΣ               ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Χ

ΦΑΚΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Μ

ΦΛΩΡΑΤΟΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΑΓΓΕΛΟΣ              Π

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ              ΑΝΤΩΝΙΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Π

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΟΦΟΚΛΗΣ         ΗΛΙΑΣ    Αγρ.Τ.

                                              

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ     ΙΑΚΩΒΟΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Η

ΣΟΥΛΗ   ΑΣΠΑΣΙΑ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Π

ΤΣΙΛΩΝΗΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

                                              

ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ     ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ            Π, Χ.Π.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ

ΤΣΙΚΑΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

                                              

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΛΑΧΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΑ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγρ.Τ.

ΚΥΡΙΑΖΗΣ             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ              Π

ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ        ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ       ΠΑΝΑΓΗΣ             Π

                                              

 

Ο απερχόμενος πρόεδρος και επικεφαλής της παράταξης Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλης.

Ο απερχόμενος πρόεδρος και επικεφαλής της παράταξης Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλης.

"ΕλΕΜ" ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Π

ΠΟΛΙΤΟΥ             ΑΓΓΕΛΙΚΗ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Α

ΣΑΛΒΑΡΑΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    Π

ΣΙΑΦΑΚΑΣ            ΘΕΟΔΩΡΟΣ         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ         Π

                                              

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΠΝΙΣΗΣ            ΛΑΜΠΡΟΣ           ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ          Η

                                              

ΗΛΕΙΑΣ                                

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Α

ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ               ΚΥΡΙΑΚΟΣ            Π

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΣΩΤΗΡΙΟΣ            Π

                                              

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΜΠΑΝΗΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Α

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ               ΧΡΙΣΤΙΝΑ             ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Π

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ      ΑΝΔΡΕΑΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Μ

ΚΟΡΑΚΑ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΕΥΘΥΜΙΟΣ          Π

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΠΕΤΡΟΣ Μ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       Η

ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Η

ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΤΑΥΡΟΣ              Η

ΝΤΡΙΝΙΑΣ             ΘΕΟΔΩΡΟΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ              Μ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ             ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Μ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ              ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ             ΣΤΑΥΡΟΣ              ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    Μ

ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ

ΧΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   Η

ΧΑΝΤΖΙΟΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Μ

                                              

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ               ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ          Η

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ           ΣΤΑΥΡΟΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π

ΑΣΚΟΥΝΗ            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ          ΑΝΤΩΝΙΟΣ          Π

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        Χ

ΒΕΡΒΙΤΑ               ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΔΙΟΝΗ)           ΙΩΑΝΝΗΣ             Α

ΓΕΩΡΓΙΟΥ            ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η

ΓΙΟΒΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ      ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Μ

ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ               ΔΗΜΗΤΡΑ           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        Η

ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ         ΘΕΟΦΙΛΟΣ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Χ

ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ               ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Η

ΚΑΝΑΒΟΣ            ΑΝΔΡΕΑΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Ηλκ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΚΕΚΑΤΟΣ              ΘΕΟΔΩΡΟΣ         ΑΝΔΡΕΑΣ             Α

ΚΕΦΑΛΑΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΠΕΡΙΚΛΗΣ            Α

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ     ΟΘΩΝ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Η

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ               ΣΩΚΡΑΤΗΣ           Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Π

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ              ΣΩΤΗΡΙΟΣ            ΜΙΧΑΗΛ               Η

ΜΠΑΖΙΟΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Μ.Π.Δ.

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΔΑΜΙΑΝΟΣ          Χ

ΜΩΫΣΙΔΗΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     Ηλκ

ΠΑΝΙΤΣΑΣ            ΛΕΩΝΙΔΑΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Η

ΠΑΠΑΔΑΜ           ΓΛΥΚΕΡΙΑ             ΙΩΑΝΝΗΣ             Π

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ              ΠΕΡΙΚΛΗΣ            Η

ΡΕΖΟΣ    ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Π

ΣΒΟΥΚΑΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             Η

ΣΕΛΙΜΗΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η

ΣΙΑΔΗΜΑΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΣΠΥΡΙΔΩΝ           Η

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ               ΜΑΡΙΟΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Μ

ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       Η

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Π

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ             ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Π

ΤΖΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Π

ΤΟΞΑΒΙΔΗ           ΜΑΡΙΑΝΑ            ΗΛΙΑΣ    Α

ΤΟΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Π

ΤΣΑΛΙΔΗΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ              ΣΕΡΑΦΕΙΜ          Μ

ΤΣΩΝΗΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ           Π

ΦΩΤΙΑΔΗΣ          ΘΕΟΦΑΝΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η

ΨΑΡΡΑΣ               ΣΠΥΡΙΔΩΝ           ΙΩΑΝΝΗΣ             Μ

                                              

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ    ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ             ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ          Ηλκ

ΤΣΕΤΣΟΣ              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  Π

                                              

ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΣΠΥΡΙΔΩΝ           Π

ΜΠΕΛΤΣΟΣ          ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ             Μ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ             ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ        Π

ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ              Π

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚΗ      ΙΩΑΝΝΗΣ             Π

ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Μ

                                              

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΚΑΤΟΣ              ΚΥΡΙΑΚΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ             Α

ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ      ΑΓΓΕΛΙΚΗ             ΑΝΤΩΝΙΟΣ          Π

ΜΩΡΑΪΤΗΣ          ΚΥΡΙΑΚΟΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Π

                                              

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ "Ε.Α.Κ." (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΕΒΙΖΟΣ            ΑΝΔΡΕΑΣ             ΑΛΕΞΙΟΣ              Π

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η

ΚΑΚΑΝΑΣ             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Α

ΚΑΡΟΥΣΟΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Α

ΛΑΖΑΡΗΣ              ΑΝΔΡΕΑΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Α

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΜΑΛΑΜΗΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Π

ΜΕΝΕΓΗΣ            ΘΕΟΔΩΡΟΣ         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ         Π

ΜΙΧΑΗΛ               ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Ηλκ

ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ      ΕΥΘΥΜΙΟΣ          ΑΝΔΡΕΑΣ             Α

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Α

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ              ΧΡΙΣΤΙΝΑ             ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ               Π

ΠΑΛΜΟΥ             ΟΥΡΑΝΙΑ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Π

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         Α

ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ       ΣΤΑΥΡΟΣ              ΠΕΡΙΚΛΗΣ            Π

ΠΟΛΙΤΗΣ              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΣΠΥΡΙΔΩΝ           Αγρ.Τ.

ΡΙΤΗΣ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ              Α

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Μ

ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΝΔΡΕΑΣ             ΦΙΛΙΠΠΟΣ           Α

ΤΣΑΤΣΟΣ              ΛΑΜΠΡΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η

ΤΣΟΝΑΚΑ             ΑΓΓΕΛΙΚΗ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Α

ΦΕΛΟΥΚΑΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Α

ΦΡΑΓΚΟΣ             ΦΩΤΙΟΣ               ΤΡΥΦΩΝ              Α

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Α

                                              

ΗΛΕΙΑΣ                                

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Π

ΔΕΒΒΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ          ΘΕΟΔΩΡΟΣ         Μ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     Α

                                              

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ                               

ΕΠΩΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΟΝΑΤΑΣ             ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Π

 

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