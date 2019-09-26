Εκλογές στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας- ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ του υποψήφιους

Επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια
Στις 3 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Απόψε επικυρώθηκαν οι υποψηφιότητες.
ΔΕΙΤΕ αναλυτικά ΟΛΑ τα ονόματα των παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ"
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μλ
ΑΛΑΦΗ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η
ΒΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π
ΖΩΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Α
ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η
ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ
ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Η
ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Π
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περιβ.
ΚΟΤΙΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγρ.Τ.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Π
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π
ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Η
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π
ΒΟΓΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ
ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
ΓΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Η
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλκ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΔΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Η
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.Π.Α.
ΚΙΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ Π
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Η
ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ
ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΑΣ Π
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π
ΜΠΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περιβ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ Η
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλκ
ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η
ΤΣΙΛΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ
ΤΣΙΧΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ
ΦΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Αγρ.Τ.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΣΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π, Χ.Π.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγρ.Τ.
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π
ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Π
Ο απερχόμενος πρόεδρος και επικεφαλής της παράταξης Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλης.
"ΕλΕΜ" ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Η
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΚΟΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Η
ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η
ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΧΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Η
ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Η
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ
ΒΕΡΒΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΔΙΟΝΗ) ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΓΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλκ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΚΕΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΟΘΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Η
ΜΠΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ.Π.Δ.
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Χ
ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ηλκ
ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΠΑΠΑΔΑΜ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Η
ΡΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΣΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η
ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Η
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
ΤΖΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΤΟΞΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΗΛΙΑΣ Α
ΤΟΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μ
ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΨΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ηλκ
ΤΣΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Π
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π
ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Π
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ "Ε.Α.Κ." (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Π
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
ΚΑΚΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΜΕΝΕΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηλκ
ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Π
ΠΑΛΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α
ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αγρ.Τ.
ΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α
ΤΣΑΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
ΦΕΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΔΕΒΒΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π