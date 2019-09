Διάκριση του Πανεπιστημίου Πατρών

Μία ακόμα διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Πέτρος Γρουμπός "με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση" ανακοινώνει "ότι η εργασία: Solving the Inverse Kinematics of robotic arm using autoencoders With co-authors Konstantinos D. Polyzos, Evangelos Dermatas and Peter P. Groumpos Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών απέσπασε το BEST PAPER AWARD AT THE CIT&DS 2019 International Conference, 16-19 September 2019, Volgograd, Russia The 3rd Conference on Creativity in Intelligent Technologies and Data Science.

Η εργασία επιλέχθηκε ανάμεσα από 300 εργασίες του συνεδρίου για την πρωτοτυπία της και την καινοτόμο λύση του συγκεκριμένου προβλήματος. Το διεθνές συνέδριο είναι από τα πιο αξιόλογα παγκόσμια συνέδρια και διεξάγεται κάθε δύο χρόνια στο Βόλγκογκραν της Ρωσίας (στο ιστορικό Στάλιν Γκραν).