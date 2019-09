H Wikipedia άλλαξε το λήμμα της Ελένης Αντωνιάδου μετά τις αποκαλύψεις

Η Wikipedia διευκρινίζει αρχικά πως η ιδιότητά της ως ερευνήτριας της NASA δεν τεκμηριώνεται από καμία πηγή και προσθέτει πως συμμετείχε ως φοιτήτρια σε summer camp εκεί.

Επίσης, η Wikipedia τονίζει πως, αν και η Ελένη Αντωνιάδου δηλώνει επιχειρηματίας, η εταιρεία της φαίνεται πως είναι… ανύπαρκτη.

«Στον επιχειρηματικό τομέα, είχε ιδρύσει την εταιρεία Transplants without Donors, που φερόταν να ειδικεύεται στην κατασκευή νέων βιοαντιδραστήριων και αυτοματοποιημένων συστημάτων για εφαρμογές μηχανικής σε in vitro και in vivo κύτταρα και ιστούς. Παρά ταύτα, η εταιρεία δείχνει ανύπαρκτη, καθώς δεν βρίσκονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά μ’ αυτήν» αναφέρει γι΄ αυτό η Wikipedia.

Τέλος, στο λήμμα της υπάρχει μια παράγραφος υπό τον μεσότιτλο «Επικρίσεις», στην οποία γίνεται μια σύντομη αναφορά σε όσα έχουν γραφτεί και κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες στα social media.

Τι αναφέρεται στη Wikipedia για την NASA και την Αντωνιάδου

«Η Ελένη Αντωνιάδου είναι επιχειρηματίας και βιοπληροφορικός. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι. Η ιδιότητα της ως ερευνήτριας της NASA, παρόλο που αναφέρεται σε αρκετά μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν τεκμηριώνεται από καμία επαληθεύσιμη πηγή. Συμμετείχε ως φοιτήτρια στη θερινή ακαδημία της NASA.

Το 2016 η Αντωνιάδου προέδρευσε της 2ης έκδοσης της ιδιωτικής επαγγελματικής κίνησης προώθησης πολιτικών στον χώρο της υγείας, που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Υγείας. Η εταιρεία Mattel, το 2019, κυκλοφόρησε κούκλα Barbie βασισμένη στη μορφή της. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει στη συμβουλευτική επιτροπή του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης, «διαΝΕΟσις».

O Δείκτης επιστημονικής ποιότητας h της είναι περίπου στο 7.

Επικρίσεις

Η βράβευση της Ελένης Αντωνιάδου στα Πρώτα Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος», που πραγματοποιήθηκε από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθεί δριμεία κριτική στο πρόσωπό της κυρίως επειδή σε πολλά και διαφορετικά δημοσιεύματα και συνεντεύξεις υπήρχαν ισχυρισμοί που έπειτα αποδείχθηκε πως απείχαν από την αλήθεια. Ο ισχυρισμός πως είναι «η επιστήμονας που έφτιαξε την πρώτη τεχνητή τραχεία στο κόσμο από βλαστοκύτταρα, η οποία μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς σε ασθενή» είναι ανακριβής, καθώς υπεύθυνοι για την (σημ. αποτυχημένη) αυτή επέμβαση ήταν οι Πάολο Μακιαρίνι και Αλεξάντερ Σεϊφαλιάν, ενώ το όνομά της απουσιάζει από την επιστημονική δημοσίευση. Η Αντωνιάδου εμφανίστηκε σε συνεντεύξεις μερικούς μήνες μετά τον θάνατο του ασθενούς που υποβλήθηκε στην επέμβαση να αναφέρει λανθασμένα πως επέζησε.

Παρά τα όποια σχετικά δημοσιεύματα και το βιογραφικό της, η Αντωνιάδου δεν εργάστηκε απευθείας για τη NASA, παρά μόνο παρακολούθησε ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια ένα μικρής διάρκειας πρόγραμμα για 10 εβδομάδες (summer school) στη NASA. Ο ισχυρισμός που τη θέλει να έχει λάβει το βραβείο Εξαιρετικού Ερευνητή NASA - ESA («NASA – ESA Outstanding Researcher Award») το 2012 δεν επιβεβαιώνεται.

Ξεχωριστά βραβεία

Σύμφωνα με τον διαστημικό επιστήμονα του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς της NASA, Σταμάτη Κριμιζή, η NASA και η ESA έχουν μόνο ξεχωριστά βραβεία. Επίσης, δεν υπάρχει το όνομά της στη λίστα της NASA η οποία περιέχει ονόματα ληπτών βραβείων μέχρι το 2012.

(Επιπλέον, αναφορικά με τους τίτλους σπουδών της, σε αντίθεση με κάποιους δημοσιευμένους ισχυρισμούς, δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD). Παρότι ξεκίνησε το 2010 το διδακτορικό της στο πανεπιστήμιο του Ιλινόι, αυτό δεν ολοκληρώθηκε, καθώς τελείωσε τις σπουδές της από εκεί το 2012 με τίτλο «μάστερ» (MSc). Στον επιχειρηματικό τομέα είχε ιδρύσει την εταιρεία Transplants without Donors, που φερόταν να ειδικεύεται στην κατασκευή νέων βιοαντιδραστήριων και αυτοματοποιημένων συστημάτων για εφαρμογές μηχανικής σε in vitro και in vivo κύτταρα και ιστούς. Παρά ταύτα, η εταιρεία δείχνει ανύπαρκτη, καθώς δεν βρίσκονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά μ’ αυτήν.

Τέλος, η Ελένη Αντωνιάδου δέχτηκε κριτική από πανεπιστημιακούς επειδή «καρπώθηκε» εύσημα που δεν της αναλογούν με βάση την πραγματική ακαδημαϊκή της πορεία. Ο Κώστας Μπουγιούκος, επίκουρος καθηγητής σε γαλλικό πανεπιστήμιο, της άσκησε κριτική για τους ανωτέρω μη αληθείς ισχυρισμούς. Επιπροσθέτως, ο πρώην καθηγήτης της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παντελής Μπάγκος επιβεβαίωσε τη μη εργασία της στη NASA και χαρακτήρισε άτοπο τον τίτλο της «ερευνήτριας» με την ακαδημαϊκή έννοια του όρου».

