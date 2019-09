H Μαρέβα Μητσοτάκη πήγε στη Θεσσαλονίκη και άνοιξε φύλλο

View this post on Instagram

Από το 1999 ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου και το έργο της πρεσβυτέρας που Δέσποινας Ιωαννίδου συνέβαλαν στην τοπική ανάπτυξη του χωριού και στην δημιουργία σημείου αναφοράς για την πρότυπη λειτουργία για τον γυναικείο συνεταιριστικό κλάδο. Παράδειγμα προς μίμηση! Τους ευχαριστώ θερμά που με δέχτηκαν. @womens_agri_coop_ag.antonios _ Agios Antonios Women's Agricultural Cooperation of Traditional Products was founded in June 1999 and is the first women's cooperation of the Prefecture of Thessaloniki.Thank you for showing me around!