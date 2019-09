Πανευρωπαϊκή διάκριση για την απόφοιτο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Δάφνη Πεφάνη

Η έρευνα της Πατρινής επίκουρης καθηγήτριας Δάφνης Πεφάνη εντυπωσίασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο αποφάσισε να την εντάξει στη νέα «φουρνιά» των 408 νέων και πολλά υποσχόμενων επιστημόνων, τους οποίους επέλεξε για να χρηματοδοτήσει με συνολικά 621 εκατομμύρια ευρώ. Η κυρία Πεφάνη, που θα ασχοληθεί με τους μηχανισμούς απόκρισης και επιδιόρθωσης βλαβών του DNA, είναι επίκουρη καθηγήτρια στo εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Αποφοίτησε το 2006 από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2012 απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής μελέτησε ένα δίκτυο πρωτεϊνών (Gemini superfamily) που συμμετέχουν στην ρύθμιση κυτταρικού κύκλου και της διαφοροποίησης προς πολυκροσσωτά κύτταρα (Pefani et al., JBC, 2011, Arbi, Pefani et al., EMBO Reports, 2016).

Συνέχισε την ερευνητική της πορεία ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Ογκολογίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεταδιδακτορική της έρευνα επικεντρώθηκε στην μελέτη σηματοδοτικών μονοπατιών κατά την καρκινογένεση. Η έρευνα της εγκαθίδρυσε το σηματοδοτικό μονοπάτι Hippo ως ένα καινούργιο ρυθμιστή της γενωμικής σταθερότητας (Pefani et al., Nature Cell Biology, 2014, Pefani et al., EMBO J, 2018) και συνέβαλε στην κατανόηση του πως το σηματοδοτικό μονοπάτι καταστέλλει την μεταστατική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων (Pefani et al., Molecular Cell, 2016).

Το 2018 εκλέχθηκε επίκουρη καθηγήτρια στην Iατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη της δράσης του σηματοδοτικού μονοπατίου Hippo στον μηχανισμό απόκρισης σε βλάβες στο DNA (DNA Damage Response), την ταυτοποίηση νέων μονοπατιών που ρυθμίζουν την ανίχνευση και επιδιόρθωση βλαβών, καθώς και την κατανόηση του πως η δομή της χρωματίνης επηρεάζει την αναγνώριση και επιδιόρθωση βλαβών στο γενετικό υλικό.

Η έρευνα της έχει χρηματοδοτηθεί από διεθνής και εθνικούς φορείς (EMBO, CRUK, ΓΓΕΤ, ΕΛΙΔΕΚ).

Διδάσκει Βιολογία κυττάρου και Γενετική σε πρωτοετής φοιτητές Ιατρικής στο ΕΚΠΑ.

Η κυρία Πεφάνη εντάσσεται στους τρεις Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της καριέρας τους, που επέλεξε να χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

Οι δύο Έλληνες πραγματοποιούν την έρευνα τους στην Ελλάδα και ο τρίτος στο εξωτερικό. Πρόκειται για τους:

- Γιάννη Σπυρόπουλο, ερευνητή του τομέα Οθωμανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη, το ερευνητικό πρόγραμμα του οποίου (JANET) θα εστιάσει στη μελέτη των Γενίτσαρων στα οθωμανικά λιμάνια και στα μουσουλμανικά χρηματοοικονομικά και πολιτικά δίκτυα κατά την πρώιμη σύγχρονη εποχή στη Μεσόγειο.

- Δάφνη Πεφάνη, επίκουρη καθηγήτρια στο εργαστήριο βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το ερευνητικό πρόγραμμα της οποίας (NUCDDR) θα ασχοληθεί με τους μηχανισμούς απόκρισης και επιδιόρθωσης βλαβών του DNA.

- Αντώνη Παπαβασιλείου του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέν στο Βέλγιο, η έρευνα του οποίου (ICEBERG) θα αφορά τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιχορήγηση «εκκίνησης» (starting grant) χορηγείται σε ερευνητές από οποιαδήποτε εθνικότητα με εμπειρία δύο έως επτά ετών μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους, και μπορεί να φθάσει έως το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ανά ερευνητή για διάστημα έως πέντε ετών. Οι ερευνητές που θέλουν να συμμετάσχουν στον επόμενο «γύρο» του 2020, πρέπει να κάνουν αίτηση στο ERC έως τις 16 Οκτωβρίου 2019.

Οι 408 ερευνητές που επιλέχθηκαν φέτος, προέρχονται από 51 χώρες και θα διεξάγουν την έρευνα τους σε 24 χώρες της Ευρώπης, οι περισσότεροι στη Γερμανία (73), στη Βρετανία (64) και στην Ολλανδία (53). Οι επιχορηγήσεις εκκίνησης βοηθούν τους νέους επιστήμονες να δημιουργήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες από διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, προκειμένου να υλοποιήσουν το σχέδιο τους.