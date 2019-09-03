Για άλλη μια χρονιά, μοναδικές επιτυχίες για τους μαθητές του φροντιστηρίου "Γνώση"

Εγγύηση στην ποιοτική εκπαίδευση των Πατρινών μαθητών
Για μια ακόμα χρονιά, το γνωστό Πατρινό φροντιστήριο Μ.Ε. "Γνώση" κατέγραψε μοναδικές επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Όπως μας πληροφόρησαν οι ιδιοκτήτες του φροντιστηρίου, το σύνολο των μαθητών του επέτυχε να εισαχθεί σε μία από τις πρώτες σχολές προτίμησής τους.
Έτσι, επιβεβαιώθηκε ξανά πως η ποιοτική δουλειά που γίνεται όλο το χρόνο στο φροντιστήριο "Γνώση" έχει αποτέλεσμα κι αυτό είναι το καλύτερο για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Αναλυτικά, οι επιτυχόντες μαθητές του φροντιστηρίου έχουν ως εξής:
|ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑ (1η)
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞ.
|ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΙΝΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑ
|ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝ.
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑ
|ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΜΥΡΤΩ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡ.
|ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
|ΚΑΣΠΙΡΗ ΣΟΦΙΑ
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΚΡΙΤΣΙΩΝΗ ΝΙΚΗ
|ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΤΡΑ
|ΠΡΕΝΤΖΑ ΜΑΓΔΑ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
|ΓΚΟΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΑΚΡΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
|ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝ.
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
|ΕΡΔΑ ΑΓΑΘΗ
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
|ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΛΙΚΗ
|ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝ.
|ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΣΚΟΥΤΑ ΕΛΕΝΑ
|ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΛΙΣ.
|ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΡΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑ
|ΚΟΡΔΩΝΗ ΕΥΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΤΡΑ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.
|ΨΥΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
|ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΣΟΥΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΡΩΣΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑ
|ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΣΙΛΑΙΔΗ ΕΥΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
|ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΦΟΓΚΛ ΠΑΡΙΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΠΑΤΡΑ)
|ΝΤΟΝΤΗΣ ΦΙΛ.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΚΥΡΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
|ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
|ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΣΓΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΒΕΛΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡ.
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΦΡΕΜΑΝΤΙΤΗ ΑΥΡΑ
|ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔ.
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)