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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου
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Φαρμακεία

Πάτρας

14:00 - 17:00 μμ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ

 

Δύμης

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100

 

Παραλίας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

 

Ρίου

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419

 

Μεσσάτιδας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336

 

Καλαβρύτων

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

Διευρυμένο ωράριο μετά από απαίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη

Δευ. & Τετ. : 08.00 – 21.00

Τρι. – Πεμ. – Παρ. : ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σαβ. : 08.00 – 20.00

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)

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#tags Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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