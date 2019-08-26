Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Αυγούστου

Φαρμακεία
Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ
ΔΕΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 37 - Β. ΡΟΥΦΟΥ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 36
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 56 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 92 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δύμης
14:00-πρωί
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
Παραλίας
14:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Ρίου
14:00-22:30
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600
Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
Διευρυμένο ωράριο μετά από απαίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη
Δευ. & Τετ. : 08.00 – 21.00
Τρι. – Πεμ. – Παρ. : ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σαβ. : 08.00 – 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)