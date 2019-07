O 28χρονος Αυγουστίνος ετοιμάζεται να πάει στο διάστημα

Ο διαγωνισμός Career Astronauts Competition αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης ιδιωτών-επαγγελματιών αστροναυτών που έχει υπάρξει στον κόσμο με σκοπό να στελεχώσει στο μέλλον πτήσεις ιδιωτικών διαστημικών εταιρειών (SpaceX, Virgin galactic, Axiom etc.).

Στην Διπλωματική και τη Μεταπτυχιακη του εργασία ασχολήθηκε με την έρευνα και την αναγνώριση ορυκτολογικών και γεωχημικών αναλόγων του πλανήτη Άρη, στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών παρουσίασε την ιδέα του, Space Agrobox, μια κάψουλα ελεγχόμενης καλλιέργειας σε συνθήκες μικρό-βαρύτητας, η οποία βραβεύτηκε σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς (Act In Space, Spaceexploration Master), ενώ πρόσφατα επιλέχθηκε και από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό (ΕΛΔΟ) ως μία από τις υποψήφιες προτάσεις που θα συμμετέχουν στο πρότζεκτ “Hellas to the Moon”, το οποίο αφορά την πρώτη ελληνική αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης.