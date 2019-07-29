ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Ιουλίου

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Ιουλίου
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Φαρμακεία

Πάτρα

14:00 - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΜΟΥ 38

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

02:00 πμ - πρωί

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΜΟΥ 38

 

Δύμη

14:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

 

Παραλία

14:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

 

Ρίο

14:00-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747

 

Μεσσάτιδα

14:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336

 

Καλαβρύτα

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 

Διευρυμένο ωράριο μετά από απαίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη

Δευ. & Τετ. : 08.00 – 21.00

Τρι. – Πεμ. – Παρ. : ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σαβ. : 08.00 – 20.00

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)

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