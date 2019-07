Στα “διαμάντια” της ελληνικής οικονομίας η Ανδρικόπουλος Α.Ε.Β.Ε

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος ο καταξιωμένος πλέον θεσμός επιχειρηματικής αριστείας “Diamonds of the Greek Economy”, τον οποίο διοργανώνει η New Times Publishing. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία” παρευρέθηκαν πάνω από 600 επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, φορέων καθώς και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Οι βραβεύσεις στηρίχθηκαν σε αντικειμενικά κριτήρια, αξιολογώντας 5 οικονομικούς δείκτες ανάμεσα σε 10.000 επιχειρήσεις με στόχο την ανάδειξη των υγιέστερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μία από τις διακριθείσες ήταν και η ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε, της οποίας το σχετικό βραβείο παρέλαβε, ο κ . Χάρης Ανδρικόπουλος, Αντιπρόεδρος της επιχείρησης και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αχαϊας.

Η βράβευση αυτή, αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση της εταιρίας καθώς και ένα ισχυρό μήνυμα για τη σταθερή και υγιή πορεία της σ' ένα ευρύτερο φάσμα εξωστρέφειας και ανάπτυξης.