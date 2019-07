Καρναβάλι και Θέατρο Σκιών αναδεικνύονται μέσω του Ευρωπαϊκού έργου SPARC

Η ανάδειξη του χώρου των Παλαιών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων με δράσεις που αφορούν στο Καρναβάλι της Πάτρας, στον Καραγκιόζη και στον τοπικό πολιτισμό, θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα στην ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό έργο SPARC (Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα και θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί.

Στο Ευρωπαϊκό έργο SPARC η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχουν ως Εταίροι, με συντονιστή τον Δήμο Πατρέων ενώ το σχήμα συμπληρώνουν άλλοι δύο Ιταλοί εταίροι: Η Περιφέρεια Απουλίας/Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Επικράτειας (Department of Tourism, Economy of culture and Valorization of the territory of Puglia Region) και η Κοινοπραξία Δημοτικού Θεάτρου Απουλίας (Public Apulian Theatre Consortium).

Συνεργαζόμενος εταίρος είναι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – «Καρναβάλι Πάτρας».

Το SPARC στοχεύει όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην αειφόρο αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, με συνακόλουθη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και έχει προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 214.757,00 ευρώ.

Η ιδιαιτερότητα του SPARC είναι το γεγονός πως εστιάζει σε δημιουργικά και πολιτιστικά αγαθά των εμπλεκομένων περιοχών που θεωρούνται κομβικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του έργου, όπως είναι το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι του Putignano, το Θέατρο Σκιών, οι Θεατρικοί Φορείς και οι Κινηματογραφικοί Οργανισμοί.

Στο επίκεντρο της Ημερίδας που δείχνει πολύ ενδιαφέρουσα, πρόκειται να βρεθεί η ανάπτυξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας και η διασύνδεσή της με άλλους παραγωγικούς τομείς (αγροτικά προϊόντα, τουρισμός, διαχείριση πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.), προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμου τουρισμού. Παράλληλα θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές αλλά και τρόποι συμμετοχής του δημιουργικού κλάδου της Περιφέρειας όπως η δράση «Ενίσχυση Δημιουργικών Επιχειρήσεων» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020.

Επισημαίνεται ότι η προώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

9:30 – 10:00 Υποδοχή συμμετεχόντων | Χαιρετισμοί

10:00 – 10:30 - Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Δημιουργική Βιομηχανία

-Το έργο CREADIS3

- Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων, Χρηματοδοτικά εργαλεία

Σ. Παπασπύρου (ΠΔΕ)

Ε. Παπαχριστόπουλος (ΠΤΑ)

Ι. Πολίτη (ΠΔΕ)

10:30 – 10:50 - Ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Κλάδος στη Δυτική Ελλάδα. Μελέτη χαρτογράφησης και διάγνωσης αναγκών.

Μελετητική Ομάδα:

Χ. Σκουλίδη,

Π. Αναστασόπουλος,

Α. Τσιλίρας, Γ. Σάρλης

(p-consulting, MOSAIC)

10:50 – 11:50 Παρουσιάσεις καλών πρακτικών

- Καλές τέχνες

- Τουρισμός

- Τοπικά προϊόντα

- Καρναβάλι

- Θέατρο & Θ. Σκιών

Art In Progress

HAG Patras

TEDxPatras

Group86

Περί Σκιών

11:50 - 12:10 - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Δημιουργική Βιομηχανία

Α. Κοσκινάς (POS4work)

12:10 – 12:25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:25 – 12:40 - Παρουσίαση του έργου SPARC Β. Παπαϊωάννου (Δήμος Πατρέων)

12:40 - 13:00 Ανάδειξη συμμετοχής του κοινού

- Σεμινάρια / Εργαστήρια

- Επιχειρηματικά Σχέδια

- Διεθνείς Εκθέσεις Κ. Γιωτόπουλος (Επιμελητήριο Αχαΐας)

13:00 – 13:30 Συζήτηση.