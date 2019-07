To “We love 80s” party επιστρέφει στον Κήπο του Royal

Δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου και τo party που πλέον έχει γίνει θεσμός επιστρέφει στον καταπράσινο ΚΗΠΟ του Royal.

Το κλασσικό πια “We love 80s”, στην τρίτη καλοκαιρινή χρονιά του, ανανεώνεται κι ετοιμάζεται πυρετωδώς!

Τη μουσική επιλέγει και «μιξάρει», κλασσικά, o Κωνσταντίνος Γεωργίου με όλες τις επιτυχίες μια αξέχαστης δεκαετίας.

Με τραγούδια από τις αρχές των 80s όπως το «Reggae Night» του Jimmy Cliff, το “Enola Gay” των OMD, το “Save a prayer” των Duran Duran ή το “Against all odds” του Phil Collins…

…μέχρι τα τέλη της δεκαετίας και το “Foolish beat” της Debbie Gibson, ή το “Enjoy thw Silence” των Depeche Mode!

Σε ρυθμούς «ξεσηκωτικούς» με το “Keep me hanging on” της Kim Wilde ή το «Part time lover» του Stevie Wonder, το “I need a hero” της Bonnie Tyler … αλλά και αγαπημένα slow κομμάτια, όπως το “Where did your heart go” των Wham ή το “Live to tell” της Madonna!

Το κορυφαίο party του φετινού καλοκαιριού, σε ένα σαββατόβραδο γεμάτο εκπλήξεις για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι!

Κι επειδή ένα επιτυχημένο party κρίνεται στη λεπτομέρεια, δε θα λείπουν οι νοσταλγικοί συμβολισμοί σε κάθε γωνιά του ΚΗΠΟΥ, video projections με στιγμές της showbiz των 80s, δώρα και φυσικά το ειδικά διαμορφωμένο για τη βραδιά μενού αλλά και μια λίσυτα με τα πιο γνωστά cocktail της εποχής!

Το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, ο Κωνσταντίνος Γεωργίου “επιστρέφει” στον ΚΗΠΟ του Royal με τραγούδια από τη δεκαετία που τόσο αγαπήσαμε!

Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας!

Royal Τheater, Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Είσοδος Ελεύθερη

Τηλ.: 2610 310120