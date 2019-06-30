Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Ιουνίου

Φαρμακεία
ΠΑΤΡΑ
08:00πμ – 21:00 μμ
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπεύθυνος Φαρμακοποιός)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΚΥΠΡ. (Υπεύθυνος Φαρμακοποιός)
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΊΟΥ
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΟΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
ΤΣΑΛΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΑΖΑΪΤΙΚΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
ΕΡΜΟΥ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
02:00 - ΠΡΩΙ
ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
ΕΡΜΟΥ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΡΙΟ
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419
ΠΑΡΑΛΙΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥΤΗΛ.: 2610-520.046
ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595
21:00-πρωί
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055