Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο- Σημαντικά έργα στη διάταξη

Συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται να συζητηθούν κυρίως θέματα τα οποία αφορούν τον τρόπο ανάθεσης σημαντικών έργων που έχουν δρομολογηθεί.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση- ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Καρούτα – Λαντζόι- Λάλα στο τμήμα από έξοδο Κρυονερίου- διασταύρωση Λάσδικα», προϋπολογισμού 1.300.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 )».

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

2. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού 5.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 )».

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

3. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΉΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 495.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 )».

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2019,ΣΤΗ ΣΑΕΠ 001, ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ, προϋπολογισμού: 4.500.000,00 €

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ-ΠΑΛΙΟΣΚΑΛΑΣ-ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ, προϋπολογισμού: 1.200.000,00 €

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

5. Έγκριση τρόπου ανάθεσης μελέτης ως ακολούθως : Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”, προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.060,00€ με ΦΠΑ, με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων κάτω των ορίων και συγκεκριμένα με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ως άνω νόμου.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

6. Συμπλήρωση της με αρ.105/16-7-18 απόφασης του Περιφ.Συμβ.Δ.Ελλάδας, που είχε σαν θέμα «Εγκριση απευθείας εξαγοράς ακινήτου με τη διαδικασία του άρθρου 23 του ΠΔ 242/96 και ορισμός δυο Περιφ/κών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του αρθ.13 του ΠΔ 242/96» με την παροχή εξουσιοδότησης του Περιφ/κού Συμβουλίου στον κ.Περιφ/ρχη Δυτ.Ελλάδας ώστε αυτός να υπογράψει αρχικά τις απαιτούμενες δηλώσεις μεταβίβασης και στη συνέχεια τα συμβόλαια των δυο απευθείας εξαγοραζόμενων ακινήτων, προκειμενου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία για την ήδη συντελεσθείσα διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Κρέστενας - Ανδρίτσαινας.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

7. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε.Ηλείας στη σύσταση της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης και αποδοχή των όρων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών «Ολύμπια».

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

8. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία εννέα (9) υποέργων του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας»,

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

9. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου το Σάββατο στις 17 Αυγούστου 2019.

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2019,ΣΤΗ ΣΑΕΠ 001, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού:1.200.000,00 €.

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Γεωτεχνική Μελέτη Κατολίσθησης στην θέση «ΖΕΛΙΧΟΒΙΤΣΑ» στην Οδό Αγ. Παρασκευή - Σιτόμενα Π.Ε Αιτ/νιας», προϋπολογισμού:45.049,00 €.

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

12. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων :



Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος , περιόδου 2018-2019

150.000,00



Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων Ψαλιδιών Μπορντούρας

1.400,00



Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων Τηλεσκοπικών Αλυσοπρίονων με ζώνη ανάρτησης

3.000,00



Προμήθεια Θερινού & Χειμερινού Ρουχισμού ( Ένδυση – Υπόδηση ) περιόδου 2019

10.000,00

του έργου της ΣΑΕΠ501 : Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων

κ. Ιωάννης Λύτρας)

13. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ.γ’ του άρθρου 5 & του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 188.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

14. Λήψη απόφασης επί της πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης για την από 15-6-2015 και με αριθ. καταθ. 37/2015 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών της Κ/Ξ ENVIPROSYSTEMS ATE – ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

15. Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον τόπο διαμονής τους και αντίστροφα στα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου με την επωνυμία α) «ΕΛΕΠΑΠ (παράρτημα Αγρινίου) και β) Παναγία Ελεούσα (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου αντίστοιχα).

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

16. Παροχή, εκ νέου, της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2018, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

κ. Παναγιώτης Μπράμος)

17. Συζήτηση – ενημέρωση επί εγκαταστάσεων μονάδων βιορευστών στις Φυτείες Δ. Ξηρομέρου.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβ/ντος

κ. Νικόλαος Μπαλαμπάνης)

18. Επικύρωση πρακτικών 1ης /2019, 2ης /2019, 3ης /2019 και 5ης /2019 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας