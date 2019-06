Κιμ Γιονγκ Ουν: Από άγνωστος στην Ελβετία, ο διασημότερος τύραννος στον πλανήτη

Στη βιογραφία με τίτλο “The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un” («Ο Μεγάλος Διάδοχος: Η μυστική άνοδος και εξουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν»), η δημοσιογράφος της Washington Post Άννα Φίφιλντ υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο γιος του Βορειοκορεάτη δικτάτορα, Κιμ Ιλ Σουνγκ, κλωτσούσε και έφτυνε τους συμμαθητές του, όταν τους άκουγε να συζητούν στα γερμανικά, μια γλώσσα που δυσκολευόταν ο ίδιος να μάθει.

Ο μπαμπάς του τού έκανε δώρο, όταν ήταν επτά ετών ένα αυτοκίνητο, ενώ από την ηλικία των 11 ο Κιμ τριγυρνούσε μ’ ένα Colt 45άρι σε οπλοθήκη προσαρμοσμένη στο γοφό του.