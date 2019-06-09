ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 9 Ιουνίου

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 9 Ιουνίου
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Εφημερεύοντα Φαρμακεία

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΩΚΑΙΑΣ 17 ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 - Μ. ΑΓΥΙΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 - 12

ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 - ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80

 21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 92 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ

 02:00 πμ - πρωί

ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 92 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ  

Δύμης

 8:00-21:00

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450

 21:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100

Βραχνεΐκων

 09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

Ρίου

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032

Μεσσάτιδας

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-528.705

Καλαβρύτων

 09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

Νέου Ερινεού

 09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

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