Λαμπερή η πρεμιέρα του "X Men: Ο Μαύρος Φοίνικας" στην Αθήνα -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Η εταιρεία διανομής Odeon και η 20th Century Fox πραγματοποίησαν την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας «X-Men: Ο Μαύρος Φοίνικας».

Υποστηρικτές του event της πρεμιέρας που έγινε στην Αθήνα ήταν η Wella με το New Wave, η Pepsi με το Pepsi Max Taste Challenge, η Domino’s, η Nova και ο 95,2 Athens Dee Jay.

O κινηματογράφος Odeon Starcity στη Λ. Συγγρού κατακλύστηκε από πλήθος κόσμου που περίμενε με ανυπομονησία να απολαύσει τη νέα ταινία των «Χ-Men: Ο Μαύρος Φοίνικας» όπου παίζει η Σόφι Τέρνερ του «Game of thrones». Η ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται κανονικά στις αίθουσες από την Πέμπτη 6/6/2019 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ, χειροκροτήθηκε θερμά και εντυπωσίασε το ελληνικό κοινό καθώς η επιστροφή των X-Men σηματοδοτεί την κορύφωση του επικού υπερηρωικού saga και τους φέρνει αντιμέτωπους με τον πιο ολέθριο εχθρό τους, έναν από αυτούς.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος, μεταξύ των οποίων οι Μάκης Πουνέντης, Γιώργος Βαγιάτας, Δάφνη Νεοφύτου, Κατερίνα Βλάχου, o Konilo και πολλοί άλλοι. Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσαν το pop-up salon by Wella New Wave και το Pepsi Max Taste Challenge που ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.

H εταιρεία Wella έστησε ένα εντυπωσιακό pop-up hair salon και, με την ομάδα της Σχολής κομμωτικής Διαμαντόπουλος, ανέτρεψε το look των καλεσμένων, με hair looks εμπνευσμένα από την ταινία «Χ-Men: Ο Μαύρος Φοίνικας». Με τα προϊόντα New Wave κατάφερε να κάνει “Unleash the Inner Style” των καλεσμένων προσφέροντας wet & rocking υφές και διαστημικό κράτημα στα looks, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου!

H Pepsi επίσης πραγματοποίησε το Pepsi Max Taste Challenge σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με πλήθος κόσμου να ανυπομονεί να συμμετάσχει στην 1η μεγάλη διασκεδαστική τυφλή γευστική δοκιμή προϊόντων cola στην Ελλάδα.

Το φιλμ «Χ-Men: Ο Μαύρος Φοίνικας» σε σκηνοθεσία Simon Kinberg, έχει προυπολογισμό 200 εκατ. δολάρια και αναμένεται να κάνει διεθνή επιτυχία. Παίζουν και οι Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, James McAvoy, ο Michael Fassbender (ως Magneto), ο Νίκολας Χουλτ, κ.α.

Λίγα λόγια για την ταινία

Αυτή είναι η ιστορία της αγαπημένης ηρωίδας των X-MEN, Τζιν Γκρέι, καθώς εξελίσσεται στον εμβληματικό Μαύρο Φοίνικα. Κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης αποστολή διάσωσης στο διάστημα, η Τζιν βάλλεται από μια κοσμική δύναμη που τη μεταμορφώνει στην πιο ισχυρή μεταλλαγμένη που έχει υπάρξει ποτέ. Παλεύοντας με την ασταθή και αυξανόμενη δύναμή της αλλά και τους προσωπικούς της δαίμονες, η Τζιν βγαίνει εκτός ελέγχου και φέρνει στο χείλος της διάλυσης την οικογένεια των X-MEN αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.

Αυτή είναι η πιο έντονη και συναισθηματική ταινία X-MEN που έγινε ποτέ. Είναι η κορύφωση των 20 χρόνων ταινιών X-MEN, με την οικογένεια των μεταλλαγμένων που γνωρίζουμε και αγαπάμε να πρέπει να αντιμετωπίσει τον πιο ολέθριο εχθρό μέχρι τώρα - έναν από αυτούς.

*Η ταινία παίζεται & στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Οι φωτ. είναι Panoulis Photography & εστάλησαν από την Οdeon.