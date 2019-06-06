ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

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ΔΕΙΤΕ ποίοι νοσοκομειακοί γιατροί εκλέγονται στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αχαΐας

ΔΕΙΤΕ ποίοι νοσοκομειακοί γιατροί εκλέγονται στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αχαΐας
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Τελικά αποτελέσματα

 ΔΕΙΤΕ τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας:

 

ΓΙΑ Δ.Σ Ε.Ι.Ν.Α (9ΕΔΡΕΣ) ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

1              Ζιαζιάς Δημήτρης            169         Ε.ΜΕ.Ι.Σ

2              Γιακουμής Τάσος             111         Ε.ΜΕ.Ι.Σ

3              Τσόχατζης Στέλιος           111         Ε.ΜΕ.Ι.Σ

4              Αμανατίδης Θεόφιλος   74           Ε.ΜΕ.Ι.Σ

5              Ντούβας Γιάννης             62           Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι

6              Ταπίνης Ευγένιος             51           Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι

7              Καρβελάς Φώτης             50           Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι

8              Παστρωμάς Βασίλης      32           Ε.Σ.Ι

9              Δάβουλος Χρήστος         39           ΔΗ.ΠΑ.Κ

 

ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ (9 ΣΥΝΕΔΡΟΙ) ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

1              Γιακουμής Τάσος             108         Ε.ΜΕ.Ι.Σ

2              Ευφραιμίδης Γιώργος    68           Ε.ΜΕ.Ι.Σ

3              Ψαρομυάλου Κατερίνα 54           Ε.ΜΕ.Ι.Σ

4              Αμανατίδης Θεόφιλος   48           Ε.ΜΕ.Ι.Σ

5              Μαζαράκης Ανδρέας     48           Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι

6              Μάρκου Σπύρος               34           Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι

7              Γιαννάκενας Κώστας      50           Ε.Σ.Ι

8              Παστρωμάς Βασίλης      37           Ε.Σ.Ι

9              Δραγώτης Κώστας                           18           ΔΗ.ΠΑ.Κ

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΜΑΙΡΗ          41

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ         36

ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΤΙΝΑ            33

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         33

ΤΑΠΙΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ          32

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ      21

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΡΙΟΥ

ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      150

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    75

ΣΚΛΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         61

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 77

ΤΣΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ         48

ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ          47

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          24

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ           19

ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  17

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ               17

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        12

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