ΔΕΙΤΕ ποίοι νοσοκομειακοί γιατροί εκλέγονται στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αχαΐας

Τελικά αποτελέσματα
ΔΕΙΤΕ τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας:
ΓΙΑ Δ.Σ Ε.Ι.Ν.Α (9ΕΔΡΕΣ) ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1 Ζιαζιάς Δημήτρης 169 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
2 Γιακουμής Τάσος 111 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
3 Τσόχατζης Στέλιος 111 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
4 Αμανατίδης Θεόφιλος 74 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
5 Ντούβας Γιάννης 62 Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι
6 Ταπίνης Ευγένιος 51 Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι
7 Καρβελάς Φώτης 50 Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι
8 Παστρωμάς Βασίλης 32 Ε.Σ.Ι
9 Δάβουλος Χρήστος 39 ΔΗ.ΠΑ.Κ
ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ (9 ΣΥΝΕΔΡΟΙ) ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1 Γιακουμής Τάσος 108 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
2 Ευφραιμίδης Γιώργος 68 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
3 Ψαρομυάλου Κατερίνα 54 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
4 Αμανατίδης Θεόφιλος 48 Ε.ΜΕ.Ι.Σ
5 Μαζαράκης Ανδρέας 48 Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι
6 Μάρκου Σπύρος 34 Α.Κ.Ι-ΔΗ.Κ.Ι
7 Γιαννάκενας Κώστας 50 Ε.Σ.Ι
8 Παστρωμάς Βασίλης 37 Ε.Σ.Ι
9 Δραγώτης Κώστας 18 ΔΗ.ΠΑ.Κ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΜΑΙΡΗ 41
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 36
ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΤΙΝΑ 33
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33
ΤΑΠΙΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 32
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 21
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΡΙΟΥ
ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 75
ΣΚΛΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 61
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 77
ΤΣΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 48
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 47
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 19
ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12