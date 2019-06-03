ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Οι σταυροί των υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων στη Δ.Ε. Μεσσάτιδας

Οι σταυροί των υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων στη Δ.Ε. Μεσσάτιδας
Κοινοποίηση

Όπως δόθηκαν από το Πρωτοδικείο

Εκλογική Περιφέρεια Θέας

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

1 ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 135

2 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 69

3 ) ΜΠΟΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΝΙΚΗ) του ΑΝΔΡΕΑ 64

4 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 49

5 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 28

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ !- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

1 ) ΣΩΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 114

2 ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57

3 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 18

4 ) ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 17

5 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΙΓΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15

Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας

"ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"

1 ) ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86

2 ) ΔΕΔΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 59

3 ) ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 36

4 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35

5 ) ΣΑΛΠΟΓΛΟΥ - ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΣΤΡΑΤΟΥ 16

6 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9 Σύνολο Ψήφων

"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ"

1 ) ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 166

2 ) ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 127

3 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 100

4 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 84

5 ) ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 67

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

1 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 85

2 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 53

3 ) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42

4 ) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13

5 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12

Εκλογική Περιφέρεια Κρήνης Πατρών

"ΠΡΩΤΑ Η ΚΡΗΝΗ"

1 ) ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 128

2 ) ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 96

3 ) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 52

4 ) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41

5 ) ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ ΤΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 32

6 ) ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 25

7 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 18

8 ) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΩΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

"ΚΡΗΝΗ ΝΕΑ ΜΕΡΑ"

1 ) ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 69

2 ) ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 40

3 ) ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 9

4 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8

 5 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7

6 ) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6

7 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 6

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

1 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 276

2 ) ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 97

3 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56

4 ) ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 54

5 ) ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 43

6 ) ΟΚΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37

7 ) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 25

8 ) ΚΑΡΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 13

Εκλογική Περιφέρεια Κρυσταλλόβρυσης

1 ) ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 67

2 ) ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 19

Εκλογική Περιφέρεια Οβριάς

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

1 ) ΛΙΓΚΑ - ΓΡΑΨΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 303

2 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 271

3 ) ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 167

4 ) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 111

 5 ) ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 103

6 ) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 81

7 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 78

8 ) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 50

9 ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΕΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ 42

10 ) ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 32

ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ   

1 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 75

2 ) ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 57

3 ) ΔΑΡΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 49

4 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40

5 ) ΒΑΜΒΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 23

6 ) ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 23

7 ) ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 16

8 ) ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15

Εκλογική Περιφέρεια Οβριάς

ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ

1 ) ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 127

2 ) ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 67

3 ) ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 62

4 ) ΓΚΟΣΙΜΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61

5 ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 51

6 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 41

7 ) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ!- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

1 ) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 334

2 ) ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 196

3 ) ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 183

4 ) ΠΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 147

5 ) ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 117

6 ) ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ 75

7 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 70

8 ) ΜΟΣΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 55

Εκλογική Περιφέρεια Πετρωτού

"Όλοι μαζί... για τον τόπο μας"

1 ) ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 327

2 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74

 3 ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 70

4 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΜΙΧΑΗΛ 51

5 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 40

6 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12

Εκλογική Περιφέρεια Σαραβαλίου

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

1 ) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 207

2 ) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 202

3 ) ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 199

4 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ 166

 5 ) ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 144

6 ) ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ 117

7 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 115

8 ) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 90

9 ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 51

ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ

1 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35

2 ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 35

3 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 33

4 ) ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΤΑΝΙΕΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ 28

5 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 28

6 ) ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24

7 ) ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ !- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

1 ) ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 475

2 ) ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 167

3 ) ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 150

4 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65

 5 ) ΑΛΜΕΤΙΔΟΥ-ΣΩΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 29

6 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 27

7 ) ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23

8 ) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18

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