Οι σταυροί των υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων στη Δ.Ε. Μεσσάτιδας

Όπως δόθηκαν από το Πρωτοδικείο
Εκλογική Περιφέρεια Θέας
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
1 ) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 135
2 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 69
3 ) ΜΠΟΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΝΙΚΗ) του ΑΝΔΡΕΑ 64
4 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 49
5 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 28
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ !- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
1 ) ΣΩΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 114
2 ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57
3 ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 18
4 ) ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 17
5 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΙΓΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
"ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"
1 ) ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86
2 ) ΔΕΔΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 59
3 ) ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 36
4 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35
5 ) ΣΑΛΠΟΓΛΟΥ - ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΣΤΡΑΤΟΥ 16
6 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9 Σύνολο Ψήφων
"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ"
1 ) ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 166
2 ) ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 127
3 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 100
4 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 84
5 ) ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 67
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
1 ) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 85
2 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 53
3 ) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42
4 ) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13
5 ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
Εκλογική Περιφέρεια Κρήνης Πατρών
"ΠΡΩΤΑ Η ΚΡΗΝΗ"
1 ) ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 128
2 ) ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 96
3 ) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 52
4 ) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41
5 ) ΠΕΤΡΙΧΙΑΝΟΥ ΤΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 32
6 ) ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 25
7 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 18
8 ) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΩΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
"ΚΡΗΝΗ ΝΕΑ ΜΕΡΑ"
1 ) ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 69
2 ) ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 40
3 ) ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 9
4 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8
5 ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7
6 ) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6
7 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 6
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
1 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 276
2 ) ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 97
3 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 56
4 ) ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 54
5 ) ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 43
6 ) ΟΚΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
7 ) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 25
8 ) ΚΑΡΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 13
Εκλογική Περιφέρεια Κρυσταλλόβρυσης
1 ) ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 67
2 ) ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 19
Εκλογική Περιφέρεια Οβριάς
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
1 ) ΛΙΓΚΑ - ΓΡΑΨΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 303
2 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 271
3 ) ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 167
4 ) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 111
5 ) ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 103
6 ) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 81
7 ) ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 78
8 ) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 50
9 ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΕΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ 42
10 ) ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 32
ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ
1 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 75
2 ) ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 57
3 ) ΔΑΡΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 49
4 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 40
5 ) ΒΑΜΒΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 23
6 ) ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 23
7 ) ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 16
8 ) ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
Εκλογική Περιφέρεια Οβριάς
ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ
1 ) ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 127
2 ) ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 67
3 ) ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 62
4 ) ΓΚΟΣΙΜΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61
5 ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 51
6 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 41
7 ) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ!- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
1 ) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 334
2 ) ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 196
3 ) ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 183
4 ) ΠΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 147
5 ) ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 117
6 ) ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ 75
7 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 70
8 ) ΜΟΣΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 55
Εκλογική Περιφέρεια Πετρωτού
"Όλοι μαζί... για τον τόπο μας"
1 ) ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 327
2 ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74
3 ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 70
4 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΜΙΧΑΗΛ 51
5 ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 40
6 ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12
Εκλογική Περιφέρεια Σαραβαλίου
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
1 ) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 207
2 ) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 202
3 ) ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 199
4 ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ 166
5 ) ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 144
6 ) ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ 117
7 ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 115
8 ) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 90
9 ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 51
ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ
1 ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35
2 ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 35
3 ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 33
4 ) ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΤΑΝΙΕΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ 28
5 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 28
6 ) ΦΡΟΥΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24
7 ) ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ !- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
1 ) ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 475
2 ) ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 167
3 ) ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 150
4 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65
5 ) ΑΛΜΕΤΙΔΟΥ-ΣΩΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 29
6 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 27
7 ) ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23
8 ) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18