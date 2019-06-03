ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Νίκο Τζανάκο

Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Νίκο Τζανάκο
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Εκλέγεται μόνο ο κ. Τζανάκος

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό του Νίκου Τζανάκου «Πάτρα, η δική μας πόλη». Εκλέγεται μόνο ο κ.Τζανάκος.

Βραχναιίκων

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 42

ΜΙΝΕΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24

Μεσσάτιδος

ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΣΗΦ 91

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 70

ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 54

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46

ΜΠΟΤΣΑΡΗ-ΤΕΡΛΕΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 26

Παραλίας

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 163

ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 51

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ 41

Πατρέων

ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 267

ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 224

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 208

ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 178

ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 172

ΛΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 158

ΙΣΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΟΣΜΑ 152

ΛΥΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 125

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 112

ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 109

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 106

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 106

ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 98

ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΚΟΥ 90

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 89

ΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 69

ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 62

ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 61

ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 61

ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ 57

ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 55

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 47

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 44

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 43

ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ(ΥΡΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 41

ΚΑΚΑΛΗ-ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ 40

ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 35

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 35

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 34

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 33

ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 33

ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ 33

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ(ΡΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 32

ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 32

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 32

ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΤΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 31

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 30

ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 30

ΛΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΟΝ 30

ΝΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 30

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 28

ΘΕΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 28

ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28

ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 26

ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 26

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 24

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΦΩΤΗ 23

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20

ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 18

ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 16

ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16

ΝΑΝΤΙΦ ΖΑΜΑΛ του ΣΑΛΕΧ 15

ΦΩΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 8

Ρίου

ΓΙΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 92

ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 88

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 48

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ-ΒΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 45

ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΗΤΕΡ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 44

ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 25

 

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