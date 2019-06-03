Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Νίκο Τζανάκο

Εκλέγεται μόνο ο κ. Τζανάκος
Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό του Νίκου Τζανάκου «Πάτρα, η δική μας πόλη». Εκλέγεται μόνο ο κ.Τζανάκος.
Βραχναιίκων
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 42
ΜΙΝΕΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24
Μεσσάτιδος
ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΣΗΦ 91
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 70
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 54
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46
ΜΠΟΤΣΑΡΗ-ΤΕΡΛΕΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 26
Παραλίας
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 163
ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 51
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ 41
Πατρέων
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 267
ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 224
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 208
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 178
ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 172
ΛΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 158
ΙΣΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΟΣΜΑ 152
ΛΥΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 125
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 112
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 109
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 106
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 106
ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 98
ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΚΟΥ 90
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 89
ΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 69
ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 62
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 61
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 61
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ 57
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 55
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 47
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 44
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 43
ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ(ΥΡΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 41
ΚΑΚΑΛΗ-ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ 40
ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 35
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 35
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 34
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 33
ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 33
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ 33
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ(ΡΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 32
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 32
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 32
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΤΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 31
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 30
ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 30
ΛΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΟΝ 30
ΝΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 30
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 28
ΘΕΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 28
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28
ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 26
ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 26
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 24
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΦΩΤΗ 23
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20
ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 18
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 16
ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16
ΝΑΝΤΙΦ ΖΑΜΑΛ του ΣΑΛΕΧ 15
ΦΩΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 8
Ρίου
ΓΙΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 92
ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 88
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 48
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ-ΒΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 45
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΗΤΕΡ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 44
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 25