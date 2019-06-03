Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Γιώργο Ρώρο

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών
Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Ώρα Πατρών» του Γιώργου Ρώρου. Λαμβάνει 3 έδρες και οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:
ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ
Βραχναιίκων
ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 173
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΥΡΑΥΛΟΣ) του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 106
Μεσσάτιδος
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 463
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 223
ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΘΡΑΚΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 118
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 92
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΘΩΜΑ 64
Παραλίας
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 237
ΛΑΠΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 188
ΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ 133
Πατρέων
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 713
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 592
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 414
ΘΩΪΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΠΩΛ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 407
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 352
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 301
ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ 284
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243
ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 241
ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 230
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 229
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 228
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 224
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 223
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 219
ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 215
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 213
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 204
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 191
ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 191
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 189
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 188
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 185
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 176
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ-ΜΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 159
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ 157
ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 151
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 149
ΖΕΒΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 140
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 140
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ 135
ΖΑΓΚΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΛΕΤΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 130
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ 124
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 110
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 106
ΜΗΛΑ-ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 101
ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 101
ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 100
ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 96
ΣΙΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 95
ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 94
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΡΟΚΟΜΗ (ΚΟΜΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 93
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 93
ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 87
ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 83
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 83
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 83
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ 78
LAME-ΒΙΣΒΑΡΔΗ DIANE του JEAN-PIERRE 69
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 69
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 68
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 63
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60
ΔΑΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 53
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 48
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 45
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 44
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43
Ρίου
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 482
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 255
ΜΑΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ 216
ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΑΛΕΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 177
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 151
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 143