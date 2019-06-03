ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Γιώργο Ρώρο

Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Γιώργο Ρώρο
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Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Ώρα Πατρών» του Γιώργου Ρώρου. Λαμβάνει 3 έδρες και οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:
ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ

Βραχναιίκων

ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 173

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΥΡΑΥΛΟΣ) του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 106

Μεσσάτιδος

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 463

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 223

ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΘΡΑΚΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 118

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 92

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΘΩΜΑ 64

Παραλίας

ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 237

ΛΑΠΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 188

ΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ 133

Πατρέων

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 713

ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 592

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 414

ΘΩΪΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΠΩΛ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 407

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 352

ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 301

ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ 284

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243

ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 241

ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 230

ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 229

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 228

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 224

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 223

ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 219

ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 215

ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 213

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 204

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 191

ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 191

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 189

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 188

ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 185

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 176

ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ-ΜΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 159

ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ 157

ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 151

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 149

ΖΕΒΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 140

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 140

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ 135

ΖΑΓΚΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΛΕΤΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 130

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ 124

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 110

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 106

ΜΗΛΑ-ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 101

ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 101

ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 100

ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 96

ΣΙΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 95

ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 94

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΡΟΚΟΜΗ (ΚΟΜΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 93

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 93

ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 87

ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 83

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 83

ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 83

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ 78

LAME-ΒΙΣΒΑΡΔΗ DIANE του JEAN-PIERRE 69

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 69

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 68

ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 63

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60

ΔΑΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 53

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 48

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 45

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 44

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43

Ρίου

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 482

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 255

ΜΑΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ 216

ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΑΛΕΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 177

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 151

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 143

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