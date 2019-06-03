Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλου

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών
Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Πρωτεύουσα Ξανά» του Γρηγόρη Αλεξόπουλου. Λαμβάνει 8 έδρες και οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 402
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 272
Μεσσάτιδος
ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 920
ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 387
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 369
ΓΚΟΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 341
ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του ΛΕΩΝΙΔΑ 282
Παραλίας
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 938
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 255
ΝΤΙΝΟΥ- ΤΖΟΥΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 169
Πατρέων
ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1259
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1046
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 852
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ 792
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 735
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 669
ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 629
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 620
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 613
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 610
ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 590
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 589
ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΗΛΙΑ 547
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 542
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 525
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 522
ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 501
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 495
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 490
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 482
ΠΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 442
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 439
ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 391
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 374
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 366
ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 360
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 355
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 331
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 325
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 319
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 313
ΚΥΡΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 311
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 306
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 286
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ- ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 283
ΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 280
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 274
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 264
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 259
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 245
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 219
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 218
ΡΟΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 209
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 207
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΝΝΥ) του ΑΝΔΡΕΑ 204
ΚΑΡΕΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 192
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 182
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 177
ΛΑΪΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 176
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ- ΣΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 173
ΜΠΕΣΑΡΑΤ ΦΑΡΕΣ του ΟΚΛΑ 171
ΜΑΝΤΑ-ΠΕΤΡΑΝΖΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΡΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 170
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 150
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 140
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 140
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗ ΜΥΡΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 117
ΠΕΤΡΟΥ-ΜΠΑΪΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 113
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 108
ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 101
Ρίου
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 807
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 772
ΓΚΕΚΑ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 706
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 582
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 384
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 270