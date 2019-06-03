ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

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Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλου

Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλου
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Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Πρωτεύουσα Ξανά» του Γρηγόρη Αλεξόπουλου. Λαμβάνει 8 έδρες και οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:


ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 402

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 272

Μεσσάτιδος

ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 920

ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 387

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 369

ΓΚΟΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 341

ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του ΛΕΩΝΙΔΑ 282

Παραλίας

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 938

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 255

ΝΤΙΝΟΥ- ΤΖΟΥΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 169

 
Πατρέων

ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1259

ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1046

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 852

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ 792

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 735

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 669

ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 629

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 620

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 613

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 610

ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 590

ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 589

ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΗΛΙΑ 547

ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 542

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 525

ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 522

ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 501

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 495

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 490

ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 482

ΠΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 442

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 439

ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 391

ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 374

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 366

ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 360

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 355

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 331

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 325

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 319

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 313

ΚΥΡΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 311

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 306

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 286

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ- ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 283

ΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 280

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 274

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 264

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 259

ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 245

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 219

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 218

ΡΟΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 209

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 207

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΝΝΥ) του ΑΝΔΡΕΑ 204

ΚΑΡΕΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 192

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 182

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 177

ΛΑΪΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 176

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ- ΣΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 173

ΜΠΕΣΑΡΑΤ ΦΑΡΕΣ του ΟΚΛΑ 171

ΜΑΝΤΑ-ΠΕΤΡΑΝΖΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΡΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 170

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 150

ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 140

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 140

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗ ΜΥΡΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 117

ΠΕΤΡΟΥ-ΜΠΑΪΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 113

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 108

ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 101

Ρίου

ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 807

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 772

ΓΚΕΚΑ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 706

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 582

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 384

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 270

 

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