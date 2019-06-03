Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 3 Ιουνίου

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΑΧΤΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΟΥΛΙΟΤΑ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 54 - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ 178 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 206 - ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΣ ΣΤΑΣΗ ΤΣΟΛΙΑ
02:00 πμ - πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
Bennett
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:00-πρωί
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:00-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:00-22:30
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467