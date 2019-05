Με θέα την Ακρόπολη έγινε η πρεμιέρα του "Αναζητώντας τον Χέντριξ" στο σινέ Paris στην Αθήνα -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Στην υπέροχη ταράτσα του Cine Paris, του πιο όμορφου θερινού κινηματογράφου της Αθήνας, με θέα την Ακρόπολη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 το βραδάκι, από την εταιρεία διανομής Seven Films η πρεμιέρα της βραβευμένης κωμωδίας του Μάριου Πιπερίδη με τίτλο «Αναζητώντας τον Χέντριξ», παρουσία των συντελεστών και πολλών εκλεκτών καλεσμένων.

Απολαμβάνοντας την προβολή με την ιδανική γευστική και δροσερή συνοδεία των χορηγών της βραδιάς Lay’s, Fischer και ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ και με θέα την φωτισμένη Ακρόπολη, οι καλεσμένοι γέλασαν αλλά και συγκινήθηκαν με τις περιπέτειες και τις προσπάθειες του Γιάννη και της αταίριαστης παρέας του, να φέρουν πίσω τον αξιαγάπητο σκύλο του, Τζίμι από τα κατεχόμενα της Κύπρου όπως συμβαίνει στο σενάριο της ταινίας, η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Tribeca πέρυσι.

Στην προβολή, έδωσαν το παρών όλοι σχεδόν οι συντελεστές της ταινίας (εκτός από τον Τζίμι, που είχε κάποιο πρόβλημα με το …διαβατήριό του). Ο σκηνοθέτης Μάριος Πιπερίδης υποδέχτηκε το κοινό και κάλεσε στη σκηνή τους πρωταγωνιστές, τον διεθνή ηθοποιό Αδάμ Μπουσδούκο (γνωστό από τις συνεργασίες του με τον σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν) την Βίκυ Παπαδοπούλου, τον Τόνυ Δημητρίου, την παραγωγό Τζανίν Τίρλινγκ και τους υπόλοιπους συνεργάτες της ταινίας.

Το «παρών» στην πρεμιέρα, έδωσαν γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κωνσταντίνος Τζούμας, Γιώργος Χρανιώτης, Εύα Νάθενα, Ρένος Χαραλαμπίδης, Κώστας Λαμπρόπουλος, Πέννυ Μπαλτατζή, Θάνος Τοκάκης, Κώστας Φαλελάκης, Μάκης Γαζής, ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης και από τον χώρο του ραδιοφώνου οι παραγωγοί Τάκης Γιαννούτσος και Νίκος Δρογώσης, κ.α.

Λίγα λόγια για την ταινία

H ιστορία μιας «αταίριαστης» φιλίας, που κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο Tribeca Film Festival της Νέας Υόρκης, και το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Mία ταινία που με αφορμή την παραβίαση του κανονισμού της πράσινης γραμμής από ένα σκύλο ανατρέπει με χιούμορ βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις.

Ήρωας της ταινίας είναι ο 43χρονος Γιάννης, ένας ξοφλημένος μουσικός, του οποίου η ζωή δεν κυλά όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. Η κοπέλα του τον έχει εγκαταλείψει ενώ οι «δανειστές» του, τού έχουν γίνει στενός κορσές. Σχεδιάζει να φύγει το συντομότερο μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Τζίμι. Όταν όμως ο σκύλος του το σκάει προς την τουρκοκρατούμενη πλευρά του νησιού, ο Γιάννης έχει να αντιμετωπίσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τη διέλευση ζώων στις ελεύθερες περιοχές.

Εγκλωβισμένος στα κατεχόμενα αναγκάζεται να ζητήσει την βοήθεια της πρώην φιλενάδας του καθώς επίσης και του Χασάν, ενός Τούρκου έποικου, για να φυγαδεύσουν τον Τζίμι, πίσω στις ελεύθερες περιοχές.

Η ταινία «Αναζητώντας τον Χέντριξ» θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 σε θερινούς και χειμερινούς κινηματογράφους, από την SEVEN FILMS & μέσα στον Ιούνιο την περιμένουμε και στην Πάτρα. Παρόντες ήσαν και η Στέλλα Κεχαγιά και ο Σάκης Τσιτομενέας από τη Seven Films, ακόμα ο διευθύνων σύμβουλος της Seven Xρήστος Μπεχτσής, ο Ζήνος Παναγιωτίδης της Rosebud.21, ο παραγωγός Κώστας Λαμπρόπουλος, κ.α.

