Έρχεται στις 9 Μαΐου 2019 το «Euforia» της Βαλέρια Γκολίνο

H ταινία με τίτλο «Euforia» της Ελληνοιταλίδας ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Βαλέρια Γκολίνο που είχε συμμετάσχει στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του περασμένου Φεστιβάλ των Καννών θα βγει στις 9 Μαΐου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Strada.

Σύνοψη

O Matteo είναι ένας νέος επιχειρηματίας, ευφυής, τολμηρός και δυναμικός. Ζει μια ζωή στα άκρα γεμάτη προκλήσεις. Ο αδελφός του, Ettore είναι καθηγητής σε σχολείο και ζει ακόμα στη μικρή επαρχιακή πόλη όπου οι δυο τους γεννήθηκαν. Είναι ένας άνδρας συνετός με μια ήσυχη ζωή σε μια ρουτίνα που τον βολεύει, ένας άνθρωπος που συνειδητά επιλέγει να ζει στη σκιά. Αυτοί οι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι θα έρθουν κοντά σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους και θα ανακαλύψουν μετά από χρόνια απουσίας ξανά ο ένας τον άλλον.

Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2013 με το “Μέλι - Honey” η Valeria Golino επέστρεψε ξανά στις Κάννες και στο Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα με τη 2η ταινία στη φιλμογραφία της, το «Euforia». Η ταινία έχει συμμετάσχει σε σειρά διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου, ανάμεσά τους το φημισμένο φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, αλλά και των Ζυρίχης και Βαρσοβίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Riccardo Scamarcio (Them, John Wick 2) και Valerio Mastandrea (Τέλειοι Ξένοι, Η Συνάντηση) H Valeria Golino, πέρα από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Francesca Marciano (Me And You, Μέλι) και Valia Santella (Μέλι, My Mother). Ο φημισμένος Ιταλός συγγραφέας Walter Siti συνυπογράφει και εκείνος το σενάριο.

Σημείωμα της σκηνοθέτιδας Βαλέρια Γκολίνο

Ευφορία είναι αυτή η όμορφη και συνάμα επικίνδυνη αίσθηση που σε συνεπαίρνει λίγο πριν τη μεγάλη βουτιά σε μια νέα πρόκληση: μια αίσθηση ανείπωτης ευτυχίας και ολοκληρωτικής ελευθερίας που σε κατακλύζει, προτού επιχειρήσεις τη βουτιά στο κενό. Κι είναι αφού βουτήξεις που επιλέγεις αν αναδυθείς ξανά ή θα χαθείς στο πουθενά.

Ο Matteo και ο Ettore είναι δύο άνθρωποι που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχουν αποφασίσει να χάσουν ο ένας τον άλλον. Ο Matteo βλέπει τον κόσμο αφ’ υψηλού, από το πολυτελές ρετιρέ διαμέρισμά του. Είναι ένας ναρκισσιστής, που έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους διαφυγής από την πραγματικότητα. Το χρήμα, τα ναρκωτικά, το σεξ, η επιτυχία, η σωματική άσκηση είναι οι δρόμοι που έχει επιλέξει για να ξεφεύγει.

Ο Ettore από την άλλη πλευρά κρύβει την απογοήτευση και την ατολμία που τον οδήγησε σε σειρά εκ του ασφαλούς επιλογές πίσω από μια μάσκα σαρκασμού και παραίτησης. Η στάση ζωής που έχουν επιλέξει έρχεται απότομα σε σύγκρουση με την πραγματικότητα όταν ο Matteo ανακαλύπτει πως ο αδερφός του είναι άρρωστος και αποφασίζει να του το κρύψει. Από την πλευρά του ο Ettore αφήνεται στον αδελφό του, αφήνεται να οδηγηθεί από εκείνον και την ύβρη του ότι όλα μπορούν να είναι υπό έλεγχο, ότι μπορείς πάντα να είσαι νικητής.

Έμπνευσή μου γι’ αυτήν την ιστορία στάθηκαν πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν σε αγαπημένα μου πρόσωπα. Πλησίασα την ιστορία των δύο αδελφών μαζί με τους συνεργάτες μου στο σενάριο και τους πρωταγωνιστές με ευαισθησία, αλλά και τρυφερότητα. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανθρώπινης κατάστασης, σε μια πραγματικότητα ρευστή που υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και ανατροπές να έχεις την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να έχεις τον έλεγχο στη ζωή σου, στην τύχη, στο σώμα σου, ότι μπορείς να νικήσεις τον χρόνο και να αποφύγεις τον πόνο.

Η ασθένεια είναι η Πτώση από αυτή την ψευδαίσθηση, είναι η πραγματικότητα που έρχεται μοιραία να σε αντικρούσει. Είναι εκείνη που σε φέρνει αντιμέτωπο με την εύθραυστη ανθρώπινη κατάστασή σου και που σε τελική ανάλυση σου φανερώνει τα όριά σου, την βαθύτερη φύση και πραγματική σου ουσία. Είναι η ασθένεια που ξεσκεπάζει τις προσωπικές υποκρισίες των δύο αδελφών και τους ωθεί να ξαναγνωριστούν. Ο Matteo και ο Ettore από κοινού βουτάνε σε αυτή την πρόκληση και συνειδητά αποφασίζουν να βγουν ξανά στην επιφάνεια. Μαζί.

Βραβεία / Συμμετοχές:

• Eπίσημη Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2018 (Ένα Κάποιο Βλέμμα)

• Επίσημη Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι 2018.

Σενάριο: Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, με τη συνεργασία του Walter Siti.

Παίζουν οι: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari.

Πρόκειται για Ιταλική παραγωγή.

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Το φιλμ ενδεχομένως να το δούμε και στην Πάτρα.