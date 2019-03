Ο Θοδωρής Αθερίδης θα γίνει παππούς!

View this post on Instagram

Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να φοράνε Σετ πιζαμακια είναι οι ίδιοι που καταφέρνουν κ έχουν ένα σημειωματάριο με όλες τους τις υποχρεώσεις ! Κ είναι σπουδαίοι ! Ποτέ δε κατάφερα τίποτα από τα δυο ! ΥΓ όταν γελάω πάντα το ένα μάγουλο κλείνει το ένα μου μάτι ! Δε ξέρω γιατί ! Καλημέρα ! Και καλή μας άνοιξη ! #weareallcrazy #iamnotorganized #happy #love #homebreakfast #pyzamasmood #coffeetime #weonlyliveonce #wanderfullday #springmood #homesituation

