Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου

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Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΤΣΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΤΣΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΩΝΗ ΓΚΟΤΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΓΚΟΤΣΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (ΧΗΡΑ) ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΟΥΛΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/02/2019 13:27

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/519410

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Αγορά
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