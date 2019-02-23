Κηδείες που θα γίνουν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΤΣΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΤΣΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΩΝΗ ΓΚΟΤΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΓΚΟΤΣΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2/2019 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]