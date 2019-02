Επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ανάμεσα τους & της Πάτρας ενώνουν τις δυνάμεις τους

Την περασμένη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, υπεγράφη το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων: University Pari-Est Créteil (Γαλλία), University of Cordoba (Ισπανία), University of Evora (Πορτογαλία), University of Novi Sad (Σερβία), University of Patras, University of Sibiu (Ρουμανία) και University of Udine (Ιταλία).

Τα συγκεκριμένα 7 Πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Νότια Ευρώπη ακολουθώντας ποιοτικές προδιαγραφές υλοποίησης της στρατηγικής διεθνοποίησής τους και ανταποκρινόμενοι στη διαθεματική φύση και τη γεωγραφική τους υπόσταση προκρίνουν την πολύ-γλωσσική, καινοτόμο και επαγγελματική προοπτική των φοιτητών/τριών τους καθώς και τη σημασία της διάδοσης των Ευρωπαϊκών αξιών.

Το όραμα είναι, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Πρυτανείας του ΑΕΙ της Πάτρας: «το Πανεπιστήμιο στην καρδιά της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο παρόν και στο μέλλον».

Η συμμαχία UNES στοχεύει να δημιουργήσει ένα δυναμικό, μελλοντικής και διευρυμένης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής προοπτικής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που θα δεσμεύεται να προετοιμάσει τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των ψηφιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών.

Η συμμαχία των επτά Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων θα δημιουργήσει μία κοινότητα περισσότερων από 160.000 φοιτητών/τριών και 14.000 μελών διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και θα επιδιώξει την ενδυνάμωση των συνεργασιών με χώρες της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί την ιδρυματική πράξη της συμμαχίας UNES – University for a New European Society και το απαύγασμα του κοινού προβληματισμού για το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η εξέλιξη της συνέργειας αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω της συμμετοχής στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του ERASMUS +.

*Στο μεταξύ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο γνωριμίας και πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων για τα θέματα που αφορούν στις ευκαιρίες και δυνατότητες κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, διοργανώνεται και φέτος Ημερίδα Ενημέρωσης Erasmus+ από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25.2.2019, ώρα 10:00 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/el/node/8225