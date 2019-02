Γιώργος Χατζηπαύλου : «… Όταν έρχεται ό,τι σχεδίασες καλό είναι να το ζεις»

Παρ' όλο που έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια, δεν έχω ξεχάσει τη συνάντηση, που ήταν η αφετηρία για να ζήσω τη δικιά μου «ουτοπία», η οποία με έφερε σε επαφή με το όνειρο. Την 10η Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Σάββατο και ώρα απογευματινή επί της Ρήγα Φεραίου, στο ύψος της Ερμού συνάντησα τον Ανδρέα. Πριν από λίγες ημέρες είχα δηλώσει παραίτηση από την εργασία μου και αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί του. Δεν πέρασε πολύ ώρα και μου έκανε πρόταση συνεργασίας στον εκδοτικό οίκο όπου είχε για να δουλέψω μαζί του. Εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε ούτε κατά διάνοια από το μυαλό μου, ότι θα ανακάλυπτα έναν κόσμο Πολιτισμού & Τεχνών, τον έρωτα & την πρώτη μαγική αγάπη στο πρόσωπο του πιο γλυκού ανθρώπου, τέλος την ασφάλεια που ένιωσα στην περιπέτεια υγείας του πατέρα μου από τον Ανδρέα, που ποτέ μα ποτέ δεν ρώτησε τι και γιατί...

Μέσα από αυτή τη συνάντηση με το Γιώργο, μου δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτώ και να αποκαλύψω στον εαυτό μου, μια από τις σημαντικότερες ημέρες και ώρες της ζωής μου, που ήταν αφορμή για να ζήσω, να ερωτευτώ, να αγαπήσω, να παλέψω, να διεκδικήσω και φυσικά να γίνω καλύτερος άνθρωπος.

Σε αυτό εδώ το σημείο, που έχω τη χαρά να συνομιλώ με το Γιώργο Χατζηπαύλου για την παράσταση «Τάιμινγκ», δίνουμε νόημα - ουσία & περιεχόμενο στη λέξη, έπειτα πηγαίνουμε νοερά στην περιοδεία του στο εξωτερικό, συμφωνούμε ότι σημασία έχει να ζούμε τη στιγμή και τέλος ότι το χαμόγελο αλλά και το γέλιο των ανθρώπων ομορφαίνει τις ζωές όλων μας.

Θα ήθελα να παίξουμε με τη λέξη Ταϊμινγκ, η απόδοσή της στα ελληνικά είναι συγχρονισμός. Για ποιο λόγο όχι μόνο εσείς βάζοντας τη ως τίτλο στην παράσταση σας αλλά και εμείς τη χρησιμοποιούμε πιο συχνά ;

Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς και γιατί αλλά είναι γεγονός ότι πολλές εκφράσεις ή λέξεις, δάνεια από άλλες γλώσσες, περνάνε στην καθημερινή μας επικοινωνία. Ορισμένες φορές μάλιστα συνιστούν κι έναν κώδικα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αρχικά ήταν ο καλύτερος τίτλος σε σχέση με άλλες ιδέες που είχα. Επίσης την επέλεξα με βάση τη συχνότητα που ακούγεται η λέξη αυτή αλλά και συνολικά για τον τρόπο χρήσης της στην καθημερινότητά μας. Τέλος, περιέγραφε απόλυτα την κεντρική ιδέα της παράστασης, είναι γρήγορη, κατανοητή, δύσκολο να την ξεχάσεις κι έχει ρυθμό.

Από τις 17 Νοεμβρίου στο Λουξεμβούργο, έπειτα στις Βρυξέλλες, στη Χάγη και τέλος την 1η Δεκεμβρίου στο Μόναχο με το Comedy Cub για παιδιά. Σιγουρευτήκατε και εσείς ότι την αλλάξαμε την Ευρώπη μετά την περιοδεία σας;

Στο Μόναχο το καμαρίνι είχε ένα παράθυρο που έβλεπε στον δρόμο. Από εκεί είδα ένα αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες να παρκάρει σε πεζοδρόμιο οπότε μάλλον είναι σε καλό δρόμο. Από την άλλη βλέποντάς το αισθάνθηκα σαν στο σπίτι μου! Κι έχω αποδείξεις γι’ αυτό διότι παρότι σε 5' άρχιζε η παράσταση, βγήκα και το φωτογράφισα γιατί δεν ήξερα πόσο θα κρατήσει! Τα πάνε εξαιρετικά μέχρι στιγμής.

Διασχίζοντας χιλιόμετρα, καταλάβατε πόσο δρόμο χρειαζόμαστε ακόμα για να γίνουμε Ευρωπαίοι ή κάποια από τις πόλεις που επισκεφτήκατε θύμιζε και αυτή Ελλάδα ;

Το πρόγραμμα στις περιοδείες, ειδικά εκτός Ελλάδας είναι πολύ πιεσμένο χρονικά καθώς η παράσταση είναι την ίδια μέρα με το ταξίδι οπότε βλέπω ελάχιστα πέραν του ξενοδοχείου και του θεάτρου. Νομίζω όμως ότι παντού βλέπεις διαφορές αλλά και ομοιότητες. Είναι κανόνας. Το σημαντικό είναι να βελτιώνεις το προσωπικό σου περιβάλλον αλλά και προσωπικά αυτό που είσαι. Είτε εδώ είτε όπου θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις.

O Σαιντ - Μπεβ (Sainte - Beuve), Σαρλ Ωγκυστέν, Γάλλος κριτικός και λογοτέχνης, θεμελιωτής της νεότερης λογοτεχνικής κριτικής είχε πει «Αν μάθεις να ζεις τις στιγμές, δεν πλήττεις ποτέ», τι είναι αυτό που δεν κάνουμε ή κάνουμε και πλήττουμε τόσο πολύ ενίοτε στην καθημερινότητά μας ;

Είναι ίσως ο γενικός τρόπος ζωής. Όλα θα πάνε καλά στο μέλλον ή για να είμαι καλά χρειάζομαι κάτι που θα έρθει στο μέλλον. Ίσως θέτουμε προϋποθέσεις στον εαυτό μας για την χαρά κι αυτό μας περιορίζει. Από την άλλη προσωπικά θεωρώ εξίσου σημαντικά και τα σχέδια. Είναι απαραίτητα. Αλλά όταν έρχεται ό,τι σχεδίασες καλό είναι να το ζεις.

Στη δεύτερη συνάντηση μας, θα τολμήσω να ρωτήσω ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωή σου ;

Επειδή αυτό είναι κάτι για το οποίο μιλάω στο Τάιμινγκ θα σου δώσω απάντηση αλλά με cliffhanger! Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας, διαφορετικές για τον καθένα, ήταν η αφορμή και ο τρόπος να δέσω νοηματικά όλα τα θέματα αυτής της stand-up comedy παράστασης οπότε η απάντηση σε αυτή τη φάση μέσα από μερικές γραμμές είναι αρκετά περίπλοκη. Στην παράσταση όμως περιγράφω ξεκάθαρα αυτή τη μέρα.

Το χαμόγελο των ανθρώπων, είναι η μοναδική στιγμή που είναι όλα αληθινά; Είναι το πιο όμορφο πράγμα από τη σκηνή όταν το εισπράττετε από τους θεατές, παιδιά & μεγάλους ;

Συνήθως ναι. Αν και στην κωμωδία αυτό δεν αρκεί. Στόχος είναι το γέλιο καθώς έχει και ήχο. Το χαμόγελο είναι εξαιρετικό αλλά στις παραστάσεις αυτό που θέλεις είναι το δυνατό γέλιο. Το χαμόγελο όσο και το γέλιο είναι ευπρόσδεκτα στην καθημερινότητα και δείχνουν ή χτίζουν υγιείς σχέσεις. Στη σκηνή ένας κωμικός αυτό που θέλει και για αυτό το οποίο δουλεύει είναι το γέλιο.

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου έρχεται στην Πάτρα με την 4η σόλο stand-up comedy του «Τάιμινγκ» Για μία μόνο βραδιά, θα βρεθεί στον πολυχώρο Royal, παρουσιάζοντας την ολοκαίνουρια stand-up comedy παράστασής του με τίτλο «Τάιμινγκ. Ο κορυφαίος Έλληνας stand-up κωμικός είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Καινοτόμος, ακούραστος κι ευρηματικός: Εμπνευστής και διοργανωτής του Stand up for U, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού θεσμού κωμωδίας. Δημιουργός του Comedy Club, της πρώτης stand-up comedy ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά και τους γονείς τους. Ο πρώτος Έλληνας κωμικός, ο οποίος έκανε την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή περιοδεία που έγινε ποτέ. Ε, μοιραία ξέρει πότε είναι το σωστό «Τάιμινγκ» για το καθετί. Έτσι, λοιπόν, ο Γιώργος Χατζηπαύλου κλείνει τον κύκλο του «Σχεδόν Σαράντα», της 3ης solo παράστασης που ήταν sold out για τέσσερις χρονιές όπου κι αν παίχτηκε, κι ανοίγει έναν καινούριο.

Ταυτότητα παράστασης Τάιμινγκ

Stand up comedy με τον Γιώργο Χατζηπαύλου

Πού: Πολυχώρος Royal, Ακτή Δυμαίων 53 (παλαιό Πτωχοκομείο), Πάτρα

Πότε: Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Εισιτήρια: 10 € (προπώληση), 12 € (ταμείο)

Προπώληση: Viva.gr, Discover Bookstore, Γωνιά του βιβλίου, Φάρος, Queen Cafe