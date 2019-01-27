Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΟΔ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΕΤΩΝ 85

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΟΥΡΑΝΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

 

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΕΝΥΧΤΑ

(ΕΤΩΝ 95)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΙΧΙΝΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΙΧΙΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Γραφείο Τελετών - Κηδειών – Μνημοσύνων. Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκώματα, 262 22 Πάτρα Αχαΐας τηλ: 2610 336 825 και Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/01/2019 16:32

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/516046

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