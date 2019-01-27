Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΟΔ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΟΥΡΑΝΙΑ χηρα ΑΘΑΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΕΝΥΧΤΑ
(ΕΤΩΝ 95)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ
ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΙΧΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΙΧΙΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Γραφείο Τελετών - Κηδειών – Μνημοσύνων. Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκώματα, 262 22 Πάτρα Αχαΐας τηλ: 2610 336 825 και Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.