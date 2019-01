Πορεία για το κλίμα στις Βρυξέλλες

Περίπου 12.500 νέοι κατέβηκαν σήμερα σε πορεία για το κλίμα στους δρόμους των Βρυξελλών, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, στη δεύτερη εκδήλωση μιας πρωτοβουλίας την οποία ξεκίνησαν μαθητές που διεκδικούν μια πιο φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα.

Η πρωτοβουλία «Νεολαία για το Κλίμα» ξεκίνησε από φλαμανδούς μαθητές που αποφάσισαν να κάνουν κοπάνα ("brosser les cours", όπως είναι η βελγική έκφραση), έως ότου εξασφαλίσουν από τους πολιτικούς μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συγκεντρώνοντας σχεδόν 3.000 άτομα την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα στην πορεία συμμετείχαν και γαλλόφωνοι μαθητές.

«Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα πηγαίνουμε στα μαθήματα όσο δεν λαμβάνονται φιλόδοξα μέτρα. Γιατί να πηγαίνουμε στα μαθήματα εάν δεν υπάρχει μέλλον; Αυτό είναι που λέμε, αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους πολιτικούς», δήλωσε ένας από αυτούς, ο Πιερό Αμάντ, μαθητής της τελευταίας τάξης του λυκείου στη δημόσια ραδιοφωνία La Premiere.

Μία από τους διοργανωτές, η Ανούνα ντε Βέβερ, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον αριθμό των ανθρώπων που συμμετείχαν στη σημερινή διαδήλωση. «Είναι ένα απίστευτο σημάδι. Δεν μπορεί να αγνοηθεί», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga.

"What do we want? Climate justice" («Τι θέλουμε; Δικαιοσύνη για το κλίμα»), φώναζαν οι διαδηλωτές, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, μια 15χρονη από τη Σουηδία, η Γκρέτα Τάνμπεργκ, είχε προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα (COP24) στο Κατοβίτσε (Πολωνία) με την παρέμβασή της υπέρ των μελλοντικών γενεών.

Η κοπέλα έγινε μια μορφή ανάμεσα στους νέους που κινητοποιούνται όλο και περισσότερο για το κλίμα σε όλο τον κόσμο, καλώντας εκείνους που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.