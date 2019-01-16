Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε επίσης
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019Κηδείες
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΤΣΟ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Πέμπτη 17-1-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η Ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΣΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΤΣΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΕΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΤΣΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα Τηλ. 2610.324855, 2610.324838

Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίο τηλ. 2610. 326842.

---------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝ. ΠΑΛΟΥΜΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ 77

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΟΝΔΥΛΩ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΟΥΜΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΛΟΥΜΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛΟΥΜΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΚΟΛΦΩ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΤΖΟΥΜΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/01/2019 12:14

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/514696?skip_cache=yes

thebest.gr © 2019

Life&the City
Πέθανε ο ηθοποιός Γιώργος Τζωρτζής - Ο έρωτας της ζωής του που ξεκίνησε από τα Καλάβρυτα...Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών
Πέθανε ο ηθοποιός Γιώργος Τζωρτζής - Ο έρωτας της ζωής του που ξεκίνησε από τα Καλάβρυτα...
Αθλητισμός
Πρώτο βήμα αναδιάρθρωσηςΣυγκροτείται «ειδική ολιγομελή ομάδα εργασίας» από την ΕΠΟ, τη Super League και τη Football League
Πρώτο βήμα αναδιάρθρωσης
Culture
"Εγώ Γέλασα" με τον Θωμά Ζάμπρα στο θέατρο act stand up comedy στις 20 Ιανουαρίου
"Εγώ Γέλασα" με τον Θωμά Ζάμπρα στο θέατρο act


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Brexit: Σε αχαρτογράφητα νερά η Μεγάλη Βρετανία - Σήμερα η ψηφοφορία για την πρόταση μομφήςΚαταρτίζουν πρόταση για αναβολή της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ
Brexit: Σε αχαρτογράφητα νερά η Μεγάλη Βρετανία - Σήμερα η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής
Κοινωνία
Τέσσερις συλλήψεις σε Κοζάνη και Γρεβενά για αφίσες με τα πρόσωπα βουλευτώνΣχηματίστηκαν δικογραφίες
Τέσσερις συλλήψεις σε Κοζάνη και Γρεβενά για αφίσες με τα πρόσωπα βουλευτών

Αγορά
Διαγραφή χρεών 621.493,66 ευρώ πέτυχαν δανειολήπτες το 2018Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
Διαγραφή χρεών 621.493,66 ευρώ πέτυχαν δανειολήπτες το 2018



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: «Λουκέτο» στην ψησταριά ΨΗΤΟτεχνίες - Συγκέντρωση κάνουν οι απολυμένοι –ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: «Λουκέτο» στην ψησταριά ΨΗΤΟτεχνίες - Συγκέντρωση κάνουν οι απολυμένοι –ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Δύο τοιχογραφίες της Πάτρας ανάμεσα στις καλύτερες του κόσμου για το 2018! ΦΩΤΟ Δύο τοιχογραφίες της Πάτρας ανάμεσα στις καλύτερες του κόσμου για το 2018! ΦΩΤΟ
"Ο Ψωμόπουλος με βίασε όταν του ζήτησα να χωρίσουμε"-Σοκαριστικές καταγγελίες της Πατρινής Ρίας Αντωνίου στην αστυνομία "Ο Ψωμόπουλος με βίασε όταν του ζήτησα να χωρίσουμε"-Σοκαριστικές καταγγελίες της Πατρινής Ρίας Αντωνίου στην αστυνομία
Πάτρα: Μπήκε σε επιχείρηση της Τριών Ναυάρχων και πυροβόλησε έναν άνδρα- Στο Νοσοκομείο το θύμα Πάτρα: Μπήκε σε επιχείρηση της Τριών Ναυάρχων και πυροβόλησε έναν άνδρα- Στο Νοσοκομείο το θύμα
Θρήνος στους φίλους της ΑΕΚ-«Έφυγε» ο Πατρινός «Αλεξέι» Θρήνος στους φίλους της ΑΕΚ-«Έφυγε» ο Πατρινός «Αλεξέι»
Έβγαλαν στη φόρα ο ένας γυμνές φωτογραφίες του άλλου! Έβγαλαν στη φόρα ο ένας γυμνές φωτογραφίες του άλλου!
«Κυριάκο, κάτι σου έπεσε» - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ «Κυριάκο, κάτι σου έπεσε» - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
Πάτρα: Θλίψη στο Άνω Καστρίτσι για τον θάνατο του Νίκου Μέρμελα Πάτρα: Θλίψη στο Άνω Καστρίτσι για τον θάνατο του Νίκου Μέρμελα
Η Στύγα του Χελμού μετά την πτώση της χιονοστιβάδας 1 εκ. τόνων στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων- ΦΩΤΟ Η Στύγα του Χελμού μετά την πτώση της χιονοστιβάδας 1 εκ. τόνων στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων- ΦΩΤΟ