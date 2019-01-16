Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΤΣΟ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Πέμπτη 17-1-2019 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η Ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΣΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΤΣΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΕΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΤΣΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα Τηλ. 2610.324855, 2610.324838
Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίο τηλ. 2610. 326842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝ. ΠΑΛΟΥΜΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΟΝΔΥΛΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΟΥΜΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΛΟΥΜΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛΟΥΜΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΚΟΛΦΩ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΤΖΟΥΜΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]