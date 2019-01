Η Λουξ μεγάλος χορηγός στην εκδήλωση για τα “27α γενέθλια” της πολιτιστικής έκδοσης “Επίλογος”

Μεγάλο χορηγό της καθιερωμένης λαμπερής εκδήλωσης της πολιτιστικής έκδοσης “Επίλογος” αποτέλεσε η Λουξ, γιορτάζοντας την 27η χρονιά της κυκλοφορίας του μακροβιότερου πολιτιστικού οδηγού, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στο Μουσείο Μπενάκη, σε μια βραδιά εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στους εκπροσώπους του πνεύματος και τους θερμούς υποστηρικτές του πολιτιστικού ιδεώδους.

Ο Επίλογος, ταυτίζοντας την κυκλοφορία του με ένα εγχείρημα διατήρησης των αξιών της ελληνικής κουλτούρας και του πολιτιστικού γίγνεσθαι, έθεσε στο επίκεντρο της φετινής εκδήλωσης που πλαισιώθηκε από τη μεγάλη χορηγία της Λουξ, τις προσπάθειες και το έργο κορυφαίων προσωπικοτήτων των Γραμμάτων και των Τεχνών για την ανάδειξη της διαχρονικότητας του πολιτισμού, παρά το ασταθές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, στο πλούσιο πρόγραμμα της παρουσίασης, των ομιλιών και των μουσικών διαλειμμάτων, συμπεριλήφθηκε και η απονομή τιμητικών διακρίσεων στον κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη, Καθηγητή Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αθηνών, τον κ. Διονύση Σαββόπουλο, συνθέτη-τραγουδοποιό και τον αρχιτέκτονα κ. Μανόλη Κορρέ, για την καθοριστική συμβολή τους στην εθνική πολιτιστική ανάπτυξη.

Παράλληλα, με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, η εκδήλωση φιλοξένησε εξέχοντες καλεσμένους και η Λουξ συνέβαλε στην επιτυχημένη έκβαση της εορταστικής διοργάνωσης, προωθώντας και υποστηρίζοντας από κοινού με τους συντελεστές της, την αναλλοίωτη φύση του πολιτισμού και την πρωτεύουσα θέση του στη διαδικασία της εθνικής ανάκαμψης.

Η Λουξ, με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα, ενθαρρύνει πιστά πρωτοβουλίες και θεσμούς που προάγουν τον ελληνικό πολιτισμό, υπενθυμίζοντας το ρόλο του στην ελληνική σύγχρονη κοινωνία.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.