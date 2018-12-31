Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 31 Δεκεμβρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 31 Δεκεμβρίου
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΡΜΟΥ 38 – Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ ΤΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 02:00 πμ - πρωί ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

14:00-πρωί ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

14:00-22:30 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00 ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

14:00-22:30 ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

14:00-22:30 ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

14:00-22:30 ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 31/12/2018 10:25

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/512701

thebest.gr © 2018

Life&the City
Η μεταμόρφωση της Έλενας Χριστοπούλου! Από το διαζύγιο με τον Καλλίτση... μέχρι το Next Top modelΕντυπωσιάζει με την εικόνα και τον δυναμισμό της
Η μεταμόρφωση της Έλενας Χριστοπούλου! Από το διαζύγιο με τον Καλλίτση... μέχρι το Next Top model
Αθλητισμός
Δείπνο στις αποστολές του «4ου Nuovo Annitas»Από τη διοργανώτρια ΝΕΠ
Δείπνο στις αποστολές του «4ου Nuovo Annitas»
Culture
Το Αίγιο μέσα από τον "Θίασο" του Θόδωρου Αγγελόπουλου- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟΜία από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου γυρίστηκε στο Αίγιο!
Το Αίγιο μέσα από τον "Θίασο" του Θόδωρου Αγγελόπουλου- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ


Φαρμακεία
Πολιτική
Πέθανε η πρώην βουλευτής και εισαγγελέας Χρυσούλα ΓιαταγάναΣε ηλικία 74 ετών
Πέθανε η πρώην βουλευτής και εισαγγελέας Χρυσούλα Γιαταγάνα
Κοινωνία
Επιλέξαμε τα πέντε καλύτερα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν στην ΠάτραΗ ομάδα του thebest επέλεξε και σας παρουσιάζει
Επιλέξαμε τα πέντε καλύτερα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν στην Πάτρα

Αγορά
Τελευταία ευκαιρία σήμερα για να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες Μέχρι σήμερα η προθεσμία
Τελευταία ευκαιρία σήμερα για να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η εικόνα που έκανε τους Πατρινούς να ...αγαλιάσουν Η εικόνα που έκανε τους Πατρινούς να ...αγαλιάσουν
Πάτρα: Χαμός στην Αγίου Νικολάου από το κυνηγητό των σεκιουριτάδων σε άνδρα που βούτηξε ρούχα Πάτρα: Χαμός στην Αγίου Νικολάου από το κυνηγητό των σεκιουριτάδων σε άνδρα που βούτηξε ρούχα
Επιλέξαμε τα πέντε καλύτερα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν στην Πάτρα Επιλέξαμε τα πέντε καλύτερα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν στην Πάτρα
Στην Πάτρα ο μοναδικός «εξάρης» του ΛΟΤΤΟ – Κερδίζει 870 χιλιάδες ευρώ! Στην Πάτρα ο μοναδικός «εξάρης» του ΛΟΤΤΟ – Κερδίζει 870 χιλιάδες ευρώ!
Πήγαινε στο μνημόσυνο της Ελένης Τοπαλούδη και σκοτώθηκε στο δρόμο – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Πήγαινε στο μνημόσυνο της Ελένης Τοπαλούδη και σκοτώθηκε στο δρόμο – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Δυτική Ελλάδα: Έρχεται πολικό ψύχος –Πρωτοχρονιά με βροχές και χιόνια στην Αχαΐα – Αναλυτική πρόγνωση Δυτική Ελλάδα: Έρχεται πολικό ψύχος –Πρωτοχρονιά με βροχές και χιόνια στην Αχαΐα – Αναλυτική πρόγνωση
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο
Η Πάτρα απέκτησε και νέο "μπαλκόνι" Η Πάτρα απέκτησε και νέο "μπαλκόνι"
Επιστρατεύτηκαν 5.000 τριαντάφυλλα για τον στολισμό του πατρινού "Χορού των ρόδων" - ΦΩΤΟ Επιστρατεύτηκαν 5.000 τριαντάφυλλα για τον στολισμό του πατρινού "Χορού των ρόδων" - ΦΩΤΟ
Σήμερα η κηδεία του 35χρονου Κωνσταντίνου Τασούλη, στο Αγρίνιο Σήμερα η κηδεία του 35χρονου Κωνσταντίνου Τασούλη, στο Αγρίνιο