Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Νοεμβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Νοεμβρίου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

02:00 πμ - πρωί

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

Δύμης

14:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221

Παραλίας

14:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Ρίου

14:00-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910775

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/11/2018 09:56

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/508796

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