Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Νοεμβρίου

Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ
ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ
02:00 πμ - πρωί
ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ
Δύμης
14:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
Παραλίας
14:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Ρίου
14:00-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910775
Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ
Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935