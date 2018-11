Η Κλερ Φόι είναι το "Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης", η νέα Λίζμπεθ Σαλάντερ

Η νέα ιστορία του κοριτσιού με το τατουάζ μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και η ταινία με τίτλο «Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης - The Girl in the Spider’s Web» με πρωταγωνίστρια αυτή την φορά την Βρετανή Κλερ Φόι που την είδαμε και στο «First Man – Πρώτος Άνθρωπος» του Ντάμιεν Σαζέλ ως σύζυγο του Ράιαν Γκόσλινγκ – Νιλ Άρμστρονγκ, είναι έτοιμη να συναντήσει το κοινό της στις σκοτεινές αίθουσες.

Θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 8 Νοεμβρίου 2018 από την Feelgood, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ.

Όταν ένας επιστήμονας της αναθέτει μία επικίνδυνη αποστολή, η Lisbeth Salander (στο ρόλο όπως προείπαμε η Claire Foy) βρίσκεται αγκυλωμένη σε έναν σκοτεινό και βίαιο ιστό, αφού μυστήριες δυνάμεις βάζουν φωτιά στο διαμέρισμα της και την αφήνουν ετοιμοθάνατη. Μαζί με τον παλιό φίλο και μοναδικό σύμμαχο, το δημοσιογράφο Mikael Blomkvist (στο ρόλο ο Σουηδός Sverrir Gudnason), η Lisbeth ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρει αυτούς που της επιτέθηκαν, να προστατεύσει τον νεαρό γιο του επιστήμονα και να πάρει πίσω ό,τι της πήραν. Όσο ο ιστός σφίγγει γύρω της, εκείνη βυθίζεται στις σκιές του δικού της μυστηριώδους παρελθόντος.

Η θρυλική, αυτόκλητη τιμωρός που έχει ξεπηδήσει από τη νουάρ λογοτεχνική σειρά φαινόμενο “Millennium”, επιστρέφει ανανεωμένη με μία καταιγιστική κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου. Το σενάριο έχει βασιστεί στο βιβλίο του David Lagercrantz, και όπως γράφτηκε, είναι η 1η νουβέλα της διάσημης και πολυδιαβασμένης σειράς που δεν έχει την τυπική έγκριση του δημιουργού της σειράς & συγγραφέα των 3 προηγούμενων βιβλίων «Millennium», του Stieg Larsson, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2004.

Στο ρόλο της δαιμόνιας Lisbeth Salander εμφανίζεται η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και απίθανα μεταμορφωμένη εδώ Claire Foy (της σειράς The Crown) υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του ανερχόμενου Ουρουγουανού Fede Alvarez, που γνωρίσαμε στο απρόσμενο blockbuster “Don’t Breathe”. Το casting της καθηλωτικής περιπέτειας με τη σαγηνευτική ατμόσφαιρα συμπληρώνουν οι Sverrir Gudnason (Borg vs McEnroe) και Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049).

Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τις εντυπώσεις των κριτικών τόσο για την ταινία όσο και για την πρωταγωνίστρια. Την Λίζμπεθ Σαλάντερ έχουν υποδυθεί κατά το παρελθόν η Νούμι Ραπάς και η Ρούνι Μάρα.

Αναμένεται να δούμε το φιλμ στις 8 Νοεμβρίου 2018 και εδώ στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ