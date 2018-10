Συναυλίες στην Κηφισιά από την Πολυφωνική της Πάτρας

Αναχωρεί το προσεχές Σάββατο 20 Οκτωβρίου για την Κηφισιά, η 60μελής ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, προκειμένου να λάβει μέρος στο 7ο Χορωδιακό Φεστιβάλ, που οργανώνει το Καλλιτεχνικό και Πολιτιστικό Σωματείο Κηφισιάς, ‘’Απόλλων Μουσηγέτης’’ επί διήμερο και που γνωρίζει κάθε χρόνο μεγάλη επιτυχία.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς ‘’Δήμαρχος Βασίλης Γκατσόπουλος’’, υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Κηφισιάς ‘’Δημήτριος Βικέλας’’, με ώρα έναρξης 6 μ.μ.

Στο εν λόγω Φεστιβάλ, η ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ έχει μετάσχει επανειλημμένως με διάφορα τμήματα της, ενώ στη φετινή διοργάνωση του Σαββάτου, η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ θα ερμηνεύσει τα πιο κάτω έργα: ‘’PRAYER OF ST.FRANCIS’’, St. Francis of Assisi, ALLEN POTE, Solo soprano: Μαριλένα Νησίδη, ‘’LACRIMOSA’’, από το REQUIEM KV 626, WOLFGANG AMADEUS MOZART, ‘’ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ’’, Εναρμόνιση: ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Solo soprano: Χρύσα Πανταζοπούλου, ‘’ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ’’, Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ, ‘’THIS IS THE DAY’’, GERALD T. SMITH, Solo soprano: Ιωάννα Γιαννοπούλου, ‘’GOOD NIGHT…’’, CALVIN CARTER/JAMES HUDSON, Solo soprano: Χρύσα Πανταζοπούλου.

Πιάνο θα παίξει η Λούση Χριστοδούλου και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος, καθηγητές του ΩΔΕΙΟΥ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ. Τη χορωδία θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.